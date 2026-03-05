Quando parliamo di Spa serve aprire un capitolo a parte. Questo perché furono diverse le volte nella storia in cui il GP del Belgio fu cancellato a stagione in corso. Oltre alla crisi di Suez di cui abbiamo già parlato, nel 1969 Spa venne annullata per questioni di sicurezza. In particolare, a farsi sentire furono i piloti con a capo Jackie Stewart, che guidò un boicottaggio contro l'evento.

L'altro episodio che vide sempre protagonista Spa avvenne nel 1985. Il motivo fu legato alle condizioni della pista, che gli organizzatori avevano rifatto solo 14 giorni prima dell'inizio delle prove. Proprio per questo, il tracciato presentò diversi problemi sin dal venerdì e fu inevitabile la cancellazione. Anche se, alla fine, si decise di recuperare la gara nel mese di settembre (in cui vinse Ayrton Senna).