F1, Hamilton: quanti record ad Austin. I numeri e le statistiche in vista del GP Usa
Introduzione
La F1 è ad Austin. Diciannovesima tappa della stagione 2025 e weekend un po' particolare per Lewis Hamilton, in difficoltà con la Ferrari ma che sulla pista del Texas vanta tanti record. Eccoli quali sono. Tutto il fine settimana di Austin è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino

Lewis torna ad Austin
- E lo fa non nel miglior momento della sua carriera, se consideriamo naturalmente la sua stagione finora. Ma il rapporto tra Hamilton e la pista del Texas è sempre stato speciale e chissà che non possa confermarsi questo fine settimana. Intanto, nelle qualifiche Sprint, Hamilton ha chiuso in 8^ posizione.
5 vittorie ad Austin
- L'uomo con più vittorie ad Austin è lui: Lewis Hamilton. Sono infatti ben 5 i successi che ha ottenuto su questa pista, con l'ultima che risale al 2017 quando era pilota della Mercedes. Restando in ottica Austin, subito dopo Hamilton c'è Max Verstappen, fermo al momento a quota tre vittorie. Dando uno sguardo invece al GP degli USA (considerando, dunque, anche quelli non svolti ad Austin), primeggia sempre Hamilton, con 6 vittorie (vinse anche a Indy nel 2007) contro le 5 di Schumacher.
Record anche di podi
- Vittorie, sì, ma anche... i podi. Sono ben 9 quelli raggiunti da Hamilton ad Austin. Un numero incredibile, praticamente irraggiungibile se pensiamo che il rivale in attività a lui più vicino è Verstappen a quota 6. Considerando, invece, anche i GP corsi a Indianapolis, Hamilton svetta su Schumacher anche per podi: 10-7.
Senza dimenticare le pole...
- Che in effetti danno una bella mano per poter conquistare la vittoria o salire sul podio. E sotto questo aspetto, Hamilton (tanto per cambiare, ormai lo avrete capito) ha anche il record delle pole ad Austin: 3 in sequenza dal 2016 al 2018. Seguono Vettel e Rosberg a 2.
L'ultima vittoria ad Austin di Hamilton
- L'ultima gioia ad Austin di Hamilton risale al 22 ottobre 2017. Nelle qualifiche il pilota, che a quei tempi guidava per la Mercedes, chiuse davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e al compagno di squadra Bottas. Podio quasi simile a quello della gara, con l'unica differenza che dopo Hamilton e Vettel a prendersi la terza posizione fu Raikkonen. Allo spegnimento dei semafori, Vettel si prese la prima posizione sul sette volte campione del mondo, che poi tornò leader al sesto giro.
