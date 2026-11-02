Uno scatto in griglia a Monza del 2018: le mani di Hamilton e di Antonelli che s'incrociano per un saluto. A pensarci oggi, con Kimi diventato campione, vengono i brividi più di tutte le volte che ci si è imbattuti in questa immagine. Dal 2025 il 20enne bolognese ha preso il posto da titolare del britannico e dopo un anno ha già fatto sua la corona iridata. Una foto che sa di premonizione per una favola oggi diventata realtà

Uno scatto in griglia a Monza del 2018: le mani di Lewis Hamilton e di un giovanissimo Kimi Antonelli che s'incrociano per un saluto. A pensarci oggi, con il senno di poi e la bacheca del bolognese già arricchita dal titolo mondiale appena conquistato, quel frammento di passato ha del profetico. C'è tutto in quell'immagine: il sette volte campione del mondo e il predestinato che, di lì a pochi anni, avrebbe non solo raccolto la sua eredità in Mercedes, ma scritto la storia sul tetto del mondo della Formula 1.

Uno scatto da brividi che preannuncia il passaggio di consegne Una foto ai limiti del reale. E non certo perché un fuoriclasse dà la mano a un ragazzino in griglia — evento già di per sé speciale — ma perché racchiude l'esatto momento in cui il testimone è passato di mano. Di lì a poco, poi, Lewis Hamilton (così come il boss di Mercedes Toto Wolff) avrebbe subito visto in quel ragazzo di Bologna il futuro del team, caldeggiandone l'ascesa e individuando in lui l'erede designato per la Casa della Stella d'Argento.