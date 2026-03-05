La prima volta in Cina di Lewis Hamilton. Parliamo del GP svolto a Shanghai il 19 ottobre 2008, anno del suo primo titolo Mondiale. Hamilton è pilota McLaren e domina in Cina. Miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere, seconda posizione nelle FP3 e pole position nella qualifica del sabato. Risultati che già fanno capire quello che sarà l'andazzo della domenica. In gara, infatti, Hamilton gestisce in maniera indisturbata e chiude davanti a tutti, vincendo la sua quinta gara della stagione. A completare il podio, le due Ferrari di Felipe Massa e Kimi Raikkonen.