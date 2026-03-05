F1, Hamilton: le sei vittorie in carriera (più una Sprint) conquistate al GP della Cinagp cina
Introduzione
Dopo l'Australia, la Formula 1 si prepara a scendere di nuovo in pista con il GP della Cina. La gara di Shanghai, guardando le statistiche, vede un grande protagonista, ovvero Lewis Hamilton. Il britannico si prepara infatti a tornare sulla pista di Shanghai dopo aver ottenuto 6 vittorie, 6 pole position, 9 podi, 4 giri veloci e anche una Sprint Race. Numeri che fanno ben sperare il sette volte campione del mondo e i tifosi della Ferrari. Questo fine settimana ci sarà l'opportunità per puntare al settimo successo? Il GP Cina è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Hamilton re della Cina: 6 GP vinti sul tracciato di Shanghai
Una cosa è certa: Lewis Hamilton è il pilota che detiene tutti i record del GP della Cina. Sei le vittorie, così come le pole, nove invece i podi, quattro giri veloci e anche una vittoria nella Sprint Race lo scorso anno. Un dominio, quello sul tracciato di Shanghai, iniziato già nel lontano 2008 (la seconda stagione di Hamilton in F1), quando il britannico era in McLaren, per poi ripetersi nel 2012. Poi, spazio al dominio in Mercedes con le vittorie nel 2014, 2015, 2017 e 2019. Il tutto fino al 2025, dove Lewis conquistò la vittoria nella Sprint Race del sabato con la Ferrari. Intanto, di seguito ripercorriamo le 6 gare vinte (tante dominate) da Sir Lewis in Cina.
GP Cina 2008
La prima volta in Cina di Lewis Hamilton. Parliamo del GP svolto a Shanghai il 19 ottobre 2008, anno del suo primo titolo Mondiale. Hamilton è pilota McLaren e domina in Cina. Miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere, seconda posizione nelle FP3 e pole position nella qualifica del sabato. Risultati che già fanno capire quello che sarà l'andazzo della domenica. In gara, infatti, Hamilton gestisce in maniera indisturbata e chiude davanti a tutti, vincendo la sua quinta gara della stagione. A completare il podio, le due Ferrari di Felipe Massa e Kimi Raikkonen.
GP Cina 2011
Nella stagione 2011 Lewis Hamilton chiude il Mondiale al quinto posto in classifica, senza dunque lottare per le posizioni che contano. Il britannico vince 3 gare, tra cui quella svolta in Cina il 17 aprile. A differenza della sua prima gara vinta a Shanghai nel 2008, questa volta la Red Bull di Vettel sembra averne qualcosa in più. Il weekend viene dominato dal tedesco, che conquista anche la pole position nella giornata del sabato. La musica cambia però in gara, anche se il GP non parte proprio alla grande per Hamilton che riesce a uscire dai box per raggiungere la griglia di partenza solo negli ultimi secondi. Fino a pochi giri dalla fine Vettel è in testa, ma viene superato da Hamilton che taglia il traguardo davanti al tedesco e all'altra Red Bull di Mark Webber (partito 18esimo ma autore di una grande rimonta).
GP Cina 2014
Passato in Mercedes nella stagione 2013, Hamilton ci mette giusto un anno per vincere in Cina con il team di Brackley. Nel 2014 il britannico vince il suo secondo titolo Mondiale con 384 punti. A Shanghai Hamilton conquista la sua 3^ vittoria consecutiva davanti al compagno di squadra Rosberg e alla Ferrari di Fernando Alonso. Lewis strappa la miglior prestazione in una qualifica bagnata. Discorso diverso va fatto invece sulla gara, che si svolge in condizioni asciutte. Hamilton scatta senza difficoltà dalla pole e indisturbato domina letteralmente il Gran Premio.
GP Cina 2015
Nuova stagione, nuovo GP in Cina e nuova vittoria. Oltre a un altro titolo Mondiale, il terzo per la precisione. Dopo la vittoria in Australia e il secondo posto in Malesia, Hamilton vince il GP di Cina del 2015, corso il 12 aprile di quell'anno. Weekend all'insegna del dominio Mercedes, con l'uno-due targato Hamilton-Rosberg già nella qualifica del sabato e poi confermato, con lo stesso ordine, il giorno dopo in gara. Per Hamilton arriva il trentacinquesimo successo in totale. Oltre ai due del team Mercedes, a chiudere il podio c'è la Ferrari di Sebastian Vettel.
GP Cina 2017
Secondo appuntamento della stagione e prima vittoria del 2017 per Hamilton, che a fine anno si confermerà campione del mondo. Una gara, quella svolta in Cina, assolutamente speciale per Hamilton che conquista il suo terzo Grand Slam, con pole position, giro più veloce, vittoria e Gran Premio comandato per tutta la durata. Hamilton ottiene così il podio numero 106 nel Mondiale, raggiungendo nella classifica di tutti i tempi Alain Prost. A chiudere il podio, oltre a Sir Lewis, anche la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen. Sesta, invece, l'altra Mercedes di Valtteri Bottas.
GP Cina 2019
L'ultima, almeno per ora, gara lunga vinta da Lewis Hamilton in Cina. Il 14 aprile del 2019, infatti, Hamilton vince la sua 6^ gara sul tracciato di Shanghai. Hamilton vince così per la seconda volta consecutiva in stagione (dopo aver vinto in Bahrain la gara precedente), ottenendo la settantacinquesima vittoria della sua carriera in F1. Parliamo di un vero e proprio assolo di Lewis, che conquista la millesima gara nella storia del Circus. Il pilota Mercedes è stato protagonista di una partenza super grazie alla quale ha superato il compagno di squadra e poleman Valtteri Bottas, per poi allungare e chiudere il discorso. Sul podio, insieme a lui, proprio Valtteri e la Ferrari di Sebastian Vettel.
GP Cina 2025 (Sprint Race)
- Lo scorso anno non è arrivata la vittoria nella gara lunga (le due Ferrari vennero anche squalificate al termine del GP), ma la giornata del sabato fu indimenticabile per Lewis Hamilton. Il britannico vinse una meravigliosa Sprint, gestita in maniera praticamente perfetta davanti alla McLaren di Piastri e alla Red Bull di Verstappen. Parliamo del primo e, almeno per ora, ultimo successo di Hamilton in Ferrari.