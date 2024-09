Introduzione

A Singapore ci sono sempre degli spettatori speciali: nei weekend di Marina Bay i le 'invasioni di pista' dei varani è una consuetudine. Del resto, questa è casa loro... È successo anche nelle ultime libere del 2024, che sono state interrotte per permettere l'allontanamento in sicurezza del rettile. Ma, come detto, non è la prima volta: ecco i precedenti. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE