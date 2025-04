Introduzione

E' un inizio di Mondiale importante per Kimi Antonelli, che dopo l'esordio con una gara capolavoro in Australia e le prime difficoltà affrontate in Cina, a Suzuka è autore di un'altra ottima gara, con un secondo stint da assoluto protagonista. Ma non solo, perché in Giappone AKA strappa anche due record a Max Verstappen: diventa il più giovane pilota a condurre un Gran Premio e anche il più giovane a segnare il giro veloce. Adesso si va a Sakhir, con l'obiettivo di continuare a migliorare, soprattutto in qualifica. Qui il bilancio del suo inizio di Mondiale, che torna la prossima settimana in Bahrain, live su Sky e in streaming su NOW

