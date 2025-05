Imola, si parte: piloti in LIVE STREAMING

La Formula 1 torna in Italia. Da oggi, giovedì 15 maggio, a domenica 18, la F1 torna in Italia per il primo appuntamento europeo della stagione: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW già dalla conferenza stampa dei piloti in programma nel pomeriggio alle 14.30