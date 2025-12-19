F1, Antonelli e la sua seconda stagione in MercedesMERCEDES
Introduzione
Seconda stagione in Formula 1 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha chiuso il 2025 con il 7° posto nella classifica piloti ed è pronto a iniziare il nuovo anno: dopo la presentazione della Mercedes W17, non resta che affrontare i test prestagionali prima di iniziare il Mondiale 2026 in Australia il prossimo 8 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Quello che devi sapere
Kimi verso la seconda stagione in F1
- Dopo il debutto nel 2025, Kimi Antonelli è pronto a vivere la sua seconda stagione in Formula 1. Il pilota italiano avrà a disposizione la Mercedes W17, già presentata online dalla casa di Brackley (qui le foto). L'obiettivo di AKA, ha chiuso lo scorso Mondiale al 7° posto nella classifica piloti con 3 podi (più uno nella Sprint in Brasile), è far meglio rispetto alla stagione precedente. Dopo il test shakedown, Kimi scenderà in pista in Bahrein per i test ufficiali: appuntamenti propedeutici al primo appuntamento del Mondiale fissato in Australia l'8 marzo (LIVE su Sky e in streaming su NOW).
Com'è andato il 2025 di Antonelli?
- Qual è il bilancio della prima stagione in F1 di Antonelli? Dopo un gran esordio in Australia (4° posto) e le prime difficoltà, Kimi ha fatto gioire tutti i tifosi italiani centrando il primo podio nel GP del Canada alle spalle di Russell e Verstappen. L'italiano è diventato il terzo pilota più giovane della storia a ottenre questo risultato.
- Poi una fase complicata: in Austria il contatto con Verstappen, in Olanda è 16° rimediando anche 2 punti sulla patente per l'incidente con Leclerc. A Monza chiude in 9° e a punti ma a pesare sono ancora i troppi errori. Dall'Azerbaijan nuovi segnali positivi: buone sessioni di libere, 4° tempo in qualifica a 4° posto in gara.
- A Singapore arriva un 5° posto, mentre nel fine settimana di Austin è 8° nella Sprint ma 13° in gara. In Messico non delude, tornando in Top 10: 6° in qualifica e in gara.
- Poi due weekend incredibili: il primo in Brasile, in cui chiude 2°, l'altro a Las Vegas in cui ha chiuso 3° dopo una rimonta straordinaria. Nel penultimo appuntamento della stagione in Qatar un 5° posto per poi chiudere senza punti a Yas Marina, ma con Mercedes 2^ nel Costruttori.
