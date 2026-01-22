Mercedes, la livrea della monoposto di Antonelli e Russell per il Mondiale 2026. FOTO
Le immagini dell'ultima creatura di Brackley svelate online. La W17 è la seconda monoposto di Kimi Antonelli in Formula 1 e la quinta di George Russell con la squadra delle Tre Stelle. Qui le immagini e tutti i dettagli. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
- Quinta presentazione della Formula 1 2026. E' toccato alla Mercedes svelare sui social la W17, la monoposto con la quale scenderanno in pista Kimi Antonelli e George Russell.
- Scopriamo qui le foto e tutti i dettagli