Introduzione

Dopo il secondo posto conquistato in qualifica, Charles Leclerc si prepara a scendere in pista in Austria per la gara. Quella di Spielberg è una pista speciale per il monegasco, che è già salito ben 4 volte sul podio nelle passate stagioni. Sotto questo aspetto, si parla del suo miglior circuito insieme a Yas Marina. Vediamo quali sono state le gare al Red Bull Ring in cui Leclerc è riuscito a chiudere sul podio (spoiler, una volta ha anche vinto). Il GP è live oggi alle 15 su Sky e in streaming su NOW

