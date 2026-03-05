Introduzione

Le nuove regole e una procedura di partenza apparsa critica nelle scorse settimane, ha indotto la Federazione a introdurre una nuova partenza a ridosso del GP d'Australia per gestire il turbo lag (ritardo del turbo) dopo la rimozione dell'MGU-H e regolare l'uso dell'aerodinamica attiva. Ma c'è anche una questione sicurezza. E d'ora in poi occhio alla luce blu... Tutto il fine settimana di Melbourne è live su Sky e in streaming su NOW



