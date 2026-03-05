F1, cambia la procedura di partenza: come e i motivila novità
Introduzione
Le nuove regole e una procedura di partenza apparsa critica nelle scorse settimane, ha indotto la Federazione a introdurre una nuova partenza a ridosso del GP d'Australia per gestire il turbo lag (ritardo del turbo) dopo la rimozione dell'MGU-H e regolare l'uso dell'aerodinamica attiva. Ma c'è anche una questione sicurezza. E d'ora in poi occhio alla luce blu... Tutto il fine settimana di Melbourne è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
CAMBIA LA PROCEDEURA DI PARTENZA IN F1
- Le nuove regole tecnicge 2026 hanno reso la partenza non più solo una questione 'automatica' legata alla reattività del pilota. Ora, infatti, la gestione termica si somma alla gestione meccanica e sbagliare il tempo di carica del turbo può compromettere lo scatto al via e far piantare la vettura. E questo ha ovviamente suscitato la perplessità e i mugugni di molti team.
- E così, dopo i test effettuati in Bahrain, dove la Ferrari aveva dimostrato di poter fronteggiare bene la situazione con turbocompressore più corto sulla SF-25, la Federazione ha deciso di cambiare la procedura di partenza.
I TEST IN BAHRAIN, I 5'' EXTRA E IL TURBO LEG
- Come era stato già provato a Sakhir, invece di accendersi non appena l'ultimo pilota in griglia ha preso posizione, i semafori adesso si accenderanno 5’’ dopo che l'ultimo pilota si è fermato del tutto. Un segnale apparirà per permettere ai turbo di accelerare quando tutti i motori raggiungeranno la temperatura di esercizio.
- L'obiettivo, come detto, è evitare che le macchine si piantino, creando anche condizioni di pericolo.
- La nuova procedura è quindi stata introdotta dalla Fia a ridosso del GP d'Australia d'Australia per gestire il turbo lag causato dalla rimozione dell'MGU-H e per regolare l'uso dell'aerodinamica attiva.
- Il turbo lag - ritardo del turbo - è il tempo di attesa tra il momento in cui si chiede potenza al motore e quello in cui la turbina entra in funzione.
pubblicità
E ORA ATTENZIONE ALLA LUCE BLU
- Una luce blu sarà d'ora in poi un riferimento decisivo nella nuova procedura. A spiegarlo è la stessa Fia: "Per lo svolgimento sicuro e ordinato della competizione, una volta che tutte le vetture di F1 saranno tornate in griglia alla fine del giro di formazione o dei giri precedenti la gara, i pannelli luminosi della griglia di partenza saranno illuminati di blu (lampeggianti) per 5'' e il pannello informativo sul portale di partenza visualizzerà il messaggio ‘Pre-Start', dopodiché inizierà la sequenza luminosa definita nell'articolo B5.7.2 del regolamento Fia F1".
pubblicità