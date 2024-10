Introduzione

Missione rimonta. Difficile? Sì, ma non impossibile. Soprattutto se a dirlo è l'aritmetica. In vista delle ultime cinque gare della stagione (iniziando da questo fine settimana in Messico), il distacco nella classifica piloti tra Max Verstappen su Lando Norris è di 57 punti, mentre quello tra l’olandese e Leclerc (terzo) è di 79. Inseguono, anche se più distaccati, anche Oscar Piastri e Carlos Sainz. In tutto, sono 146 i punti a disposizione fino all'ultimo giro. Per poter però completare la rimonta, quanti ne deve recuperare ciascun pilota su Verstappen ogni weekend? Scopriamolo insieme. Tutto il fine settimana in Messico intanto è live su Sky e in streaming su NOW



Dati a cura di Michele Merlino



