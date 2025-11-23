F1, match point Norris in Qatar: campione del mondo a Lusail se... LE COMBINAZIONIVERSO IL TITOLO
Introduzione
Il campionato non è chiuso dopo Las Vegas, ma Norris in Qatar avrà il primo match point per conquistare il primo titolo della sua carriera. Tra Sprint e gara, ecco cosa dovrà accadere a Lusail nel weekend che, come sempre, sarà in dretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
NORRIS, IL PRIMO MATCH POINT PER IL MONDIALE 2025
- Premessa doverosa. Con un mega Verstappen come quello visto trionfare a Las Vegas, il Mondiale non può essere certo considerato chiuso, ma il secondo posto ottenuto da Norris allo 'Strip Circuit' ha consegnato al britannico della McLaren il primo match point per conquistare in Qatar, nel prossimo fine settimana, il titolo piloti. Sarebbe il primo della sua carriera. Quando mancano due gare e una Sprint Race alla fine della stagione, ecco la situazione in classifica tra chi è ancora in gioco e le combinazioni per 'Lando campione'.
I TRE (ANCORA) IN LIZZA PER IL TITOLO: CLASSIFICA E DISTACCHI
- Lando Norris (McLaren): 408 punti
- Oscar Piastri (McLaren): 378 punti / 30 di distacco
- Max Verstappen (Red Bull): 366 punti / 42 di distacco
2 GP E UNA SPRINT RACE: I PUNTI A DISPOSIZIONE
- Mancano due gare alla fine del camponato, Qatar e Abu Dhabi, con una Sprint Race ancora da dispitutare a Lusail: in totale, considerando il solo primo posto del podio, in palio ci sono 58 punti.
- Il sistema di punteggio dei Gran Premi: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
- Il sistema di punteggio della Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
NORRIS CAMPIONE IN QATAR SE...
- Per diventare campione in Qatar, Norris dovrà incasssare 29 Punti per la sicurezza aritmetica. Ne ha 30 di vantaggio sul secondo e, come detto, ce ne sono 58 in palio.
L'IPOTESI DI ARRIVARE A PARITA' PUNTI
- Se Norris e Piastri, che è attualmente secondo, dovessereo arrivare a parità di ci sarebbe il “countback” ovvero il sistema di spareggio utilizzato per decidere un campionato a pari punti, che prevede di confrontare i risultati dei piloti partendo dalle vittorie(vittorie 2025 al momento: 7 per Piastri e Norris, 6 per Verstappen).
