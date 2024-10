Il 22enne è il nuovo pilota Visa Cash App Racing Bulls per le sei gare rimanenti del mondiale. Il pilota classe 2002 ha preso il posto di Ricciardo, dopo averlo sostituito per cinque GP nel 2023 quando l'australiano si era infortunato in seguito ad un incidente. Membro del Red Bull Junior Team dal 2019, Lawson ha gareggiato in F2 nel 2022; nello stesso anno ha collezionato 3 presenze nelle prove libere di F1 con l'allora AlphaTauri. Nel 2021 chiude al 2° posto il campionato DTM, mentre nel 2016 diventa il più giovane campione di sempre della Formula Ford. Prima del passaggio in F1, in questa stagione ha corso nel campionato Super Formula