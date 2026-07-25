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F1, le penalità dei primi quattro del Mondiale 2026: quattro per Antonelli e Hamilton

LA SITUAZIONE

Introduzione

Dai track limits agli incidenti, passando per infrazioni in pit lane e penalità in griglia: i primi quattro piloti del Mondiale hanno già collezionato diverse sanzioni in questa stagione. Di seguito il riepilogo completo, gara per gara, delle penalità ricevute da Antonelli, Hamilton, Russell e Leclerc. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP UNGHERIA: GARA IN DIRETTA  - PENALITÀ ANTONELLIPENALITÀ HAMILTON

Quello che devi sapere

Kimi Antonelli: 4 penalità

  • Sprint GP Cina: incidente, 10 secondi di penalità
  • Sprint GP Miami: track limits, 5 secondi di penalità
  • GP Gran Bretagna: track limits, 5 secondi di penalità
  • GP Ungheria: non ha rallentato in regime di bandiere gialle, tre posizioni in griglia

Motori - Formula 1 - GP Belgio
Motori - Formula 1 - GP Belgio
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Lewis Hamilton: 4 penalità

  • GP Monaco: velocità eccessiva in pit lane, 5 secondi di penalità
  • GP Gran Bretagna: falsa partenza, 5 secondi di penalità
  • GP Belgio: incidente, 5 secondi di penalità
  • GP Ungheria: impeding, tre posizioni in griglia

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
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George Russell: 3 penalità

  • GP Monaco: velocità eccessiva in pit lane, 5 secondi di penalità
  • GP Monaco: penalità precedente non scontata, drive through
  • GP Barcellona: track limits, 5 secondi di penalità

George Russell
George Russell
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Charles Leclerc: 1 penalità

  • GP Miami: track limits e guida della vettura in condizioni non sicure, 20 secondi

Charles Leclerc
Charles Leclerc
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Le penalità in stagione

Antonelli e Hamilton sono i più sanzionati tra i primi quattro del Mondiale, con quattro penalità a testa. Seguono Russell con tre e Leclerc con una: in totale sono 12 i provvedimenti ricevuti, tra secondi aggiunti, posizioni perse in griglia e un drive through

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