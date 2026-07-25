F1, le penalità dei primi quattro del Mondiale 2026: quattro per Antonelli e HamiltonLA SITUAZIONE
Introduzione
Dai track limits agli incidenti, passando per infrazioni in pit lane e penalità in griglia: i primi quattro piloti del Mondiale hanno già collezionato diverse sanzioni in questa stagione. Di seguito il riepilogo completo, gara per gara, delle penalità ricevute da Antonelli, Hamilton, Russell e Leclerc. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP UNGHERIA: GARA IN DIRETTA - PENALITÀ ANTONELLI - PENALITÀ HAMILTON
Quello che devi sapere
Kimi Antonelli: 4 penalità
- Sprint GP Cina: incidente, 10 secondi di penalità
- Sprint GP Miami: track limits, 5 secondi di penalità
- GP Gran Bretagna: track limits, 5 secondi di penalità
- GP Ungheria: non ha rallentato in regime di bandiere gialle, tre posizioni in griglia
Motori - Formula 1 - GP Belgio
Lewis Hamilton: 4 penalità
- GP Monaco: velocità eccessiva in pit lane, 5 secondi di penalità
- GP Gran Bretagna: falsa partenza, 5 secondi di penalità
- GP Belgio: incidente, 5 secondi di penalità
- GP Ungheria: impeding, tre posizioni in griglia
Lewis Hamilton
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George Russell: 3 penalità
- GP Monaco: velocità eccessiva in pit lane, 5 secondi di penalità
- GP Monaco: penalità precedente non scontata, drive through
- GP Barcellona: track limits, 5 secondi di penalità
George Russell
Charles Leclerc: 1 penalità
- GP Miami: track limits e guida della vettura in condizioni non sicure, 20 secondi
Charles Leclerc
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Le penalità in stagione
Antonelli e Hamilton sono i più sanzionati tra i primi quattro del Mondiale, con quattro penalità a testa. Seguono Russell con tre e Leclerc con una: in totale sono 12 i provvedimenti ricevuti, tra secondi aggiunti, posizioni perse in griglia e un drive through
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