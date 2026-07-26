Kimi Antonelli conquista il podio all'Hungaroring e allunga a +50 su Hamilton e +69 su Russell prima della pausa estiva. Norris vince in Ungheria e si rimette nella lotta. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS