Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Ungheria a Budapest
Kimi Antonelli conquista il podio all'Hungaroring e allunga a +50 su Hamilton e +69 su Russell prima della pausa estiva. Norris vince in Ungheria e si rimette nella lotta. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 379 punti
- Ferrari 307
- McLaren 220
- Red Bull 177
- RB 66
- Alpine 61
- Haas 21
- Audi 12
- Williams 11
- Aston Martin 1
- Cadillac 0