Introduzione

La pole position, soprattutto su alcuni tracciati, se concretizzata può rappresentare un grande vantaggio per il pilota che parte davanti a tutti. Non sempre, però, chi nella giornata del sabato ha strappato la miglior prestazione è riuscito al termine del primo giro a mantenere la sua ambita leadership del GP. Ne sa qualcosa Lando Norris. Scopriamo insieme quante volte chi dei piloti in attività (e non solo) ha perso la pole position al termine del primo giro in gara. Spoiler: c’è chi supera l’80%! La Formula 1 fa intanto tappa in Messico: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV