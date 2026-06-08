Al GP di Monaco, il thailandese ha raggiunto il campione 1992 in testa alla classifica del team. Ma chi altro è in top 10? Ci sono un italiano e un altro pilota ancora in attività... Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS