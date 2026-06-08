I 10 piloti con più gare nella storia della Williams: Albon eguaglia il record di Mansell
Al GP di Monaco, il thailandese ha raggiunto il campione 1992 in testa alla classifica del team. Ma chi altro è in top 10? Ci sono un italiano e un altro pilota ancora in attività... Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- 62 Gran Premi disputati
- In Williams dal 1982 al 1985
- 5 vittorie, 15 podi, 4 pole position
- 65 Gran Premi disputati
- In Williams dal 1993 al 1996
- 21 vittorie, 40 podi, 20 pole position
- 68 Gran Premi disputati
- In Williams dal 2001 al 2004
- 4 vittorie, 23 podi, 11 pole position
- 70 Gran Premi disputati
- In Williams dal 2006 al 2009
- 0 vittorie, 2 podi, 0 pole position
- 77 Gran Premi disputati
- In Williams dal 2012 al 2016
- 0 vittorie, 9 podi, 0 pole position
- 78 Gran Premi disputati
- In Williams dal 2014 al 2017
- 0 vittorie, 5 podi, 1 pole position
- 81 Gran Premi disputati
- In Williams dal 1987 al 1992
- 4 vittorie, 24 podi, 6 pole position
- 94 Gran Premi disputati
- In Williams dal 1999 al 2004
- 6 vittorie, 21 podi, 5 pole position
- 95 Gran Premi disputati
- In Williams dal 2022
- 0 vittorie, 0 podi, 0 pole position
- 95 Gran Premi disputati
- In Williams dal 1985 al 1994
- 28 vittorie, 43 podi, 28 pole position