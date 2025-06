A parziale attenuante delle disavventure dei compagni di Max Verstappen che finora si sono avvicendati, in particolare Lawson e Tsunoda, c'è una Red Bull 2025 troppo nervosa e complicata per mettere a proprio agio chiunque. Chiunque tranne il campione del mondo in carica. Max è 'l'uomo contro la macchina', come lo definisce Carlo Vanzini nelle battaglie contro le fenomenali McLaren. Ma, per dircela tutta, è anche uomo contro la macchina Red Bull... mai così complicata come in questa stagione.