le storie
Quando vincere (o arrivare) in F1 era tutto: storie e 'trucchi' di un’altra epoca
Tra certificati 'ritoccati', qualifiche doppie e invenzioni al limite del regolamento, la Formula 1 di ieri racconta un mondo in cui tutto - o quasi - era concesso pur di arrivare, correre e vincere. Storie incredibili che spiegano meglio di ogni teoria quanto fosse sottile il confine tra ingegno e necessità
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