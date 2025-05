Introduzione

A Imola due team domenica taglieranno un importante traguardo: Red Bull salirà a quota 400 GP e Sauber a 600. Ecco la classifica delle 10 scuderie che fino ad oggi - senza dunque ancora calcolare la gara che si deve correre - hanno disputato il maggior numero di gran premi dal 1950. Tutto il fine settimana del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW



