F1, i Top e Flop a metà stagione del Mondiale 2026: il parere di Sky Sport F1video commento
Introduzione
Al giro di boa del Mondiale, i nostri Carlo Vanzini, Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi hanno scelto i protagonisti e le delusioni della prima parte di stagione. Antonelli mette tutti d'accordo tra i migliori, mentre Russell compare in tutte le liste dei flop. Ma non mancano delle scelte "a sorpresa"... Di seguito i pareri dello studio Sky e le motivazioni. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW
Quello che devi sapere
I TOP DI CARLO VANZINI
- Kimi Antonelli
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
Carlo Vanzini punta soprattutto sui giovani. Oltre al leader del Mondiale Antonelli, sceglie Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto, due dei talenti emergenti che hanno maggiormente impressionato nella prima metà del campionato
I flop per Carlo Vanzini
- George Russell
- Oscar Piastri
- Carlos Sainz
Russell tra i flop, insieme a Oscar Piastri e Carlos Sainz. Tre piloti dai quali si attendeva qualcosa in più
I top per Ivan Capelli
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Arvid Lindblad
Ivan Capelli mette al primo posto Kimi Antonelli, protagonista di prestazioni straordinarie. Premia poi Charles Leclerc, che quando la Ferrari glielo permette continua a mostrare il suo talento cristallino, e Arvid Lindblad, sorprendente per la capacità di portare la macchina al limite nonostante la giovane età
I flop per Ivan Capelli
- George Russell
- Nico Hülkenberg
- Carlos Sainz
La principale delusione è George Russell, che considerando il potenziale della Mercedes avrebbe dovuto essere il dominatore di questa prima parte di stagione. Tra i flop anche Nico Hülkenberg, dal quale si aspettava un contributo maggiore per la crescita dell'Audi, e Carlos Sainz, che non è ancora riuscito a trovare continuità con una Williams in difficoltà
I top per Marc Gené
- Kimi Antonelli
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
Kimi Antonelli per la velocità e la continuità mostrate nella prima metà del campionato. Inserisce poi Lewis Hamilton, protagonista di una netta reazione dopo le difficoltà della passata stagione, e Charles Leclerc, capace di riprendersi e tornare anche alla vittoria
I flop per Marc Gené
- George Russell
- Williams
- Aston Martin
Anche per Gené il primo flop è George Russell, rimasto lontano dalle aspettative nonostante una Mercedes molto competitiva. Le altre due delusioni sono la Williams e Aston Martin in grandissima difficoltà
I top per Matteo Bobbi
- Kimi Antonelli
- Arvid Lindblad
- Lewis Hamilton
Matteo Bobbi premia Kimi Antonelli, riferimento assoluto della prima parte di stagione per risultati e prestazioni. Tra i migliori inserisce anche Arvid Lindblad, una delle rivelazioni del campionato e Lewis Hamilton
I flop per Matteo Bobbi
- George Russell
- Williams
- Aston Martin
Bobbi condivide pienamente le scelte di Gené. Russell è la maggiore delusione tra i piloti, perché non è riuscito a sfruttare fino in fondo la competitività della Mercedes. Williams e Aston Martin completano la lista per una prima parte di stagione molto negativa