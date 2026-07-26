Introduzione

Al giro di boa del Mondiale, i nostri Carlo Vanzini, Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi hanno scelto i protagonisti e le delusioni della prima parte di stagione. Antonelli mette tutti d'accordo tra i migliori, mentre Russell compare in tutte le liste dei flop. Ma non mancano delle scelte "a sorpresa"... Di seguito i pareri dello studio Sky e le motivazioni. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA