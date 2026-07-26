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F1, i Top e Flop a metà stagione del Mondiale 2026: il parere di Sky Sport F1

video commento

Introduzione

Al giro di boa del Mondiale, i nostri Carlo Vanzini, Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi hanno scelto i protagonisti e le delusioni della prima parte di stagione. Antonelli mette tutti d'accordo tra i migliori, mentre Russell compare in tutte le liste dei flop. Ma non mancano delle scelte "a sorpresa"... Di seguito i pareri dello studio Sky e le motivazioni. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

 

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA

Quello che devi sapere

I TOP DI CARLO VANZINI

  • Kimi Antonelli
  • Arvid Lindblad
  • Gabriel Bortoleto

Carlo Vanzini punta soprattutto sui giovani. Oltre al leader del Mondiale Antonelli, sceglie Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto, due dei talenti emergenti che hanno maggiormente impressionato nella prima metà del campionato

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I flop per Carlo Vanzini

  • George Russell 
  • Oscar Piastri
  • Carlos Sainz

Russell tra i flop, insieme a Oscar Piastri e Carlos Sainz. Tre piloti dai quali si attendeva qualcosa in più 

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I top per Ivan Capelli

  • Kimi Antonelli
  • Charles Leclerc
  • Arvid Lindblad

Ivan Capelli mette al primo posto Kimi Antonelli, protagonista di prestazioni straordinarie. Premia poi Charles Leclerc, che quando la Ferrari glielo permette continua a mostrare il suo talento cristallino, e Arvid Lindblad, sorprendente per la capacità di portare la macchina al limite nonostante la giovane età

Formula 1 Championship - F1 - BELGIAN GRAND PRIX 2026
Formula 1 Championship - F1 - BELGIAN GRAND PRIX 2026
3/8

I flop per Ivan Capelli

  • George Russell
  • Nico Hülkenberg
  • Carlos Sainz

La principale delusione è George Russell, che considerando il potenziale della Mercedes avrebbe dovuto essere il dominatore di questa prima parte di stagione. Tra i flop anche Nico Hülkenberg, dal quale si aspettava un contributo maggiore per la crescita dell'Audi, e Carlos Sainz, che non è ancora riuscito a trovare continuità con una Williams in difficoltà

 

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I top per Marc Gené

  • Kimi Antonelli
  • Lewis Hamilton
  • Charles Leclerc

Kimi Antonelli per la velocità e la continuità mostrate nella prima metà del campionato. Inserisce poi Lewis Hamilton, protagonista di una netta reazione dopo le difficoltà della passata stagione, e Charles Leclerc, capace di riprendersi e tornare anche alla vittoria

 

AUSTRIA FORMULA ONE
AUSTRIA FORMULA ONE
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I flop per Marc Gené

  • George Russell
  • Williams
  • Aston Martin

Anche per Gené il primo flop è George Russell, rimasto lontano dalle aspettative nonostante una Mercedes molto competitiva. Le altre due delusioni sono la Williams e Aston Martin in grandissima difficoltà

 

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I top per Matteo Bobbi

  • Kimi Antonelli
  • Arvid Lindblad
  • Lewis Hamilton

Matteo Bobbi premia Kimi Antonelli, riferimento assoluto della prima parte di stagione per risultati e prestazioni. Tra i migliori inserisce anche Arvid Lindblad, una delle rivelazioni del campionato e Lewis Hamilton

 

Hungarian Grand Prix - Race Day - Hungaroring
Hungarian Grand Prix - Race Day - Hungaroring
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I flop per Matteo Bobbi

  • George Russell
  • Williams
  • Aston Martin

Bobbi condivide pienamente le scelte di Gené. Russell è la maggiore delusione tra i piloti, perché non è riuscito a sfruttare fino in fondo la competitività della Mercedes. Williams e Aston Martin completano la lista per una prima parte di stagione molto negativa

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