F1, Antonelli vince il GP Cina: tutti i successi italiani nel MondialeF1 TRICOLORE
Introduzione
Con il trionfo di Antonelli in Cina, diventano 16 i piloti italiani che hanno vinto almeno un Gran Premio nella storia della Formula 1, per un totale di 44 vittorie complessive. L'ultimo trionfo prima di Kimi risaliva al 2006 con Fisichella. Andiamo a ripercorrere questa gloriosa storia per il nostro sport
Quello che devi sapere
I PILOTI ITALIANI E LE VITTORIE IN F1: ANTONELLI IL 16° DELLA STORIA
L'Italia ha una storia gloriosa in Formula 1, soprattutto se si fa riferimento alle origini della categoria. Negli ultimi decenni il gradino più alto del podio era diventato un evento raro per i nostri piloti, ma ora è arrivato Kimi Antonelli!
- Con il trionfo del 19enne pilota bolognese in Cina, diventano 16 i piloti italiani che hanno vinto almeno un Gran Premio di Formula 1
- Sono 44, con quella di oggi, le vittorie complessive.
- Antonelli è inoltre il 116° vincitore della storia della F1
L'ULTIMA VITTORIA PRIMA DI ANTONELLI E' STATA DI FISICHELLA
Prima di quella di Antonelli in Cina. l'ultima vittoria italiana in Formula 1 risaliva al 2 aprile 2006, quando Giancarlo Fisichella trionfò nel Gran Premio della Malesia su Renault.
I PILOTI ITALIANI CHE HANNO VINTO UN GP IN F1
Altri 9 piloti sono riusciti nell'impresa di salire sul gradino più alto del podio una sola volta:
- Piero Taruffi (GP Svizzera 1952)
- Luigi Fagioli (GP Francia 1951 - vittoria condivisa con Fangio)
- Luigi Musso (GP Argentina 1956 - vittoria condivisa con Fangio)
- Giancarlo Baghetti (GP Francia 1961 - unico a vincere all'esordio assoluto)
- Lorenzo Bandini (GP Austria 1964)
- Ludovico Scarfiotti (GP Italia 1966 - ultimo italiano a vincere a Monza)
- Vittorio Brambilla (GP Austria 1975)
- Alessandro Nannini (GP Giappone 1989)
- Jarno Trulli (GP Monaco 2004)
- Giancarlo Fisichella (GP Malesia, 2006)
- Kimi Antonelli (GP Cina, 2026)
GLI ITALIANI CHE HANNO VINTO PIU' DI UN GP NEL MONDIALE
- Alberto Ascari, 13 vittorie: è l'italiano più vincente di sempre e ultimo iridato su Ferrari.
- Riccardo Patrese, 6 vittorie: detiene il record italiano di GP disputati (256).
- Giuseppe "Nino" Farina, 5 vittorie: il primo campione del mondo nella storia della F1.
- Michele Alboreto, 5 vittorie: ultimo italiano a vincere un GP al volante di una Ferrari (1985).
- Giancarlo Fisichella, 3 vittorie: ultimo pilota italiano a vincere più di un GP (l'ultimo nel 2006).
- Elio De Angelis, 2 vittorie: storico pilota Lotus, scomparso prematuramente nel 1986.
GLI ITALIANI CAMPIONI DEL MONDO
Solo due italiani sono riusciti a conquistare il titolo mondiale, entrambi agli albori del campionato.
- Alberto Ascari - 2 titoli (1952, 1953):
- Giuseppe 'Nino' Farina - 1 (1950)