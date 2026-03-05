L'Italia ha una storia gloriosa in Formula 1, soprattutto se si fa riferimento alle origini della categoria. Negli ultimi decenni il gradino più alto del podio era diventato un evento raro per i nostri piloti, ma ora è arrivato Kimi Antonelli!

Con il trionfo del 19enne pilota bolognese in Cina, diventano 16 i piloti italiani che hanno vinto almeno un Gran Premio di Formula 1

che hanno vinto almeno un Gran Premio di Formula 1 Sono 44 , con quella di oggi, le vittorie complessive.

, con quella di oggi, le vittorie complessive. Antonelli è inoltre il 116° vincitore della storia della F1

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