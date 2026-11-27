Introduzione

La Ferrari chiuderà la stagione 2026 di Formula 1 senza un titolo. L'ultimo mondiale piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen, mentre quello costruttori al 2008. In questi 20 anni in Ferrari ci sono stati 10 piloti, 6 team principal e 3 presidenti per un totale di 58 vittorie e 3 mondiali (uno piloti e due costruttori). Di seguito il bilancio completo. La F1 è in Qatar: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

HAMILTON-LECLERC, LE TAPPE DI UNA STORIA DIFFICILE