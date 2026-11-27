Ferrari, vent'anni dopo: tutti i numeri dall'ultimo mondiale piloti in F1 a oggiil dato
Introduzione
La Ferrari chiuderà la stagione 2026 di Formula 1 senza un titolo. L'ultimo mondiale piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen, mentre quello costruttori al 2008. In questi 20 anni in Ferrari ci sono stati 10 piloti, 6 team principal e 3 presidenti per un totale di 58 vittorie e 3 mondiali (uno piloti e due costruttori). Di seguito il bilancio completo. La F1 è in Qatar: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Raikkonen non è quello con più vittorie (nonostante il Mondiale)
- Partiamo dai piloti e, in particolare, ci focalizziamo sull'ultimo campione del mondo con la Ferrari. Parliamo di Kimi Raikkonen, che ha trionfato con la Rossa nel 2007. Oltre a quella stagione, il finlandese è stato con il team di Maranello fino al 2009, per poi tornare dal 2014 al 2018. Per lui, in totale, 10 vittorie, 52 podi e 7 pole.
- Nonostante Kimi sia l'ultimo campione del mondo con la Ferrari, in realtà non è il pilota che dal 2007 ha vinto più gare in rosso. A prendersi questo primato è Sebastian Vettel. Il tedesco, in Ferrari dal 2015 al 2020, è a quota 14 vittorie, 55 podi e 12 pole position. Per quel che riguarda il numero di GP conquistati, subito dopo Seb c'è un altro campione del mondo, ovvero Fernando Alonso. Lo spagnolo, oggi in Aston Martin, ha vinto 11 gare nei suoi quattro anni a Maranello (2010-14). A questo, si aggiungono 44 podi e 4 pole.
- Quali sono, invece, i numeri dei due attuali piloti della Ferrari? Hamilton, arrivato lo scorso anno, vanta dunque due stagioni con una vittoria (arrivata a Barcellona a giugno), 7 podi e una sola pole position. Leclerc, invece, in Ferrari dal 2019, ha collezionato 9 successi, 56 podi e 27 pole (nessuno come lui dal 2007).
*I numeri fanno riferimento solo alle vittorie nei GP, non considerano quelle nelle sprint.
I tre presidenti: comanda Montezemolo
- Dai piloti ai presidenti, su cui spostiamo l'attenzione in particolare sul numero di vittorie e sui titoli che sono arrivati. Nel 2007, Luca Cordero di Montezemolo era il presidente e ha occupato quel ruolo fino al 2014 conquistando 29 vittorie e tre titoli (uno piloti e due nei costruttori).
- Dal 2014 al 2018, invece, è stato il periodo di Sergio Marchionne, in cui non sono arrivati titoli ma 12 vittorie. Con l'attuale presidente John Elkann, invece, i successi sono 17. In totale, dal 2007 ci sono stati tre presidenti in Ferrari: 58 vittorie, un titolo piloti e due costruttori.
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I team principal: Domenicali è quello con più vittorie
- A differenza dei presidenti, dal 2007 in Ferrari ci sono stati sei team principal. Nel 2007 i due Mondiali sono arrivati grazie a Jean Todt, mentre quello costruttori nel 2008 porta la firma di Stefano Domenicali. L'attuale Ceo di Formula 1 ha lasciato la Scuderia nel 2014 con 20 vittorie sotto la sua guida. Nessuno come Domenicali in termini di GP vinti. In questa particolare classifica segue Maurizio Arrivabene, in Ferrari dal 2014 al 2018, a quota 14, ma senza alcun titolo mondiale. L'attuale team principal Frederic Vasseur, che guida la Rossa dal 2023, è a 8, una in più di Mattia Binotto (a 7 e team principal dal 2019 al 2022).
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