Ferrari, Leclerc-Hamilton: tappe di una storia difficile. E Vasseur promette provvedimentiLA GRANDE CRISI
Introduzione
Sembrava la coppia dei sogni destinata a riportare il titolo a Maranello, ma la convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc si è trasformata in un equilibrio sempre più precario. Dai riflettori monopolizzati dal sette volte iridato al suo sbarco in rosso nel gennaio 2025, con il monegasco relegato in secondo piano, fino alle tensioni tecniche del biennio 2025-2026 culminate nel clamoroso autoscontro sotto le luci del Nevada: ripercorriamo in cinque tappe la parabola di un rapporto nato sotto i migliori auspici e finito nella ghiaia delle polemiche. E quel che è successo a Las Vegas, potrebbe non restare a Las Vegas: il team pricipal Vasseur ha promesso provvedimenti
Quello che devi sapere
GENNAIO 2025, ARRIVA HAMILTON A MARAELLO. LECLERC RESTA NELL'OMBRA
Forse l’origine di tutto sta proprio qui. Lo sbarco di Lewis Hamilton a Fiorano viene celebrato come un evento epocale, quasi hollywoodiano: doppiopetto scuro davanti alla casa di Enzo Ferrari, bagni di folla, prime pagine ovunque e un'attenzione mediatica senza precedenti. In quei giorni di festa totale, Charles Leclerc - cresciuto nel vivaio di Maranello e fino a poche settimane prima simbolo indiscusso della Scuderia - si ritrova inevitabilmente sullo sfondo. Il monegasco incassa con eleganza professionale l'effetto mediatico del sette volte campione del mondo, ma da quel momento inizia a serpeggiare una prima crepa silenziosa negli equilibri interni del box.
IL 2025 DEI SORRISI DI FACCIATA E DELLE PRIME SCINTILLE IN PISTA
Nei primi mesi di convivenza, entrambi provano a blindare l'immagine della coppia perfetta, fatta di elogi reciproci nei briefing e dichiarazioni distensive. Eppure, non appena la posta in palio si alza, emergono due filosofie opposte: da un lato l'esperienza politica e la gestione dei momenti chiave di Hamilton, dall'altro la fame di rivincita di un Leclerc determinato a dimostrare di essere lui il vero punto di riferimento della squadra. Tra strategie incrociate, team radio tesi e ordini di scuderia digeriti a fatica, il "matrimonio" mostra i primi scricchiolii già nel finale della scorsa stagione.
LA RIVOLUZIONE 2026 E LO SCONTRO SULLO SVILUPPO DELLA SF-26
Con l'ingresso dei nuovi regolamenti tecnici 2026, la rivalità si sposta anche dentro il garage e al simulatore. Mentre Mercedes e McLaren dettano il ritmo, in Ferrari montano divergenze sull'indirizzo tecnico da dare alla SF-26, soprattutto nella gestione della parte ibrida ed elettrica. Leclerc chiede una vettura più reattiva sull'anteriore per esaltare il suo stile aggressivo in qualifica, mentre Hamilton spinge per un bilanciamento più stabile sul passo gara: una spaccatura progettuale che finisce per rallentare entrambi e probabilmente alimenta il nervosismo tra i due.
UNA STAGIONE DI FRUSTRAZIONI CONDIVISE E TENSIONI LATENTI
Con il passare dei Gran Premi nel 2026, la mancanza di continuità al vertice trasforma il confronto interno nell'unico vero metro di giudizio per salvare l'orgoglio. Ogni qualifica diventa una questione di supremazia personale, ogni domenica un braccio di ferro per ottenere la precedenza ai box. L'armonia costruita a favore di telecamere lascia spazio a sguardi tirati nel retropodio e commenti sempre più freddi, con Fred Vasseur costretto a un continuo lavoro diplomatico per evitare che la tensione esploda pubblicamente.
DA MONZA AL MESSICO: I PRECEDENTI SCONTRI
Prima della notte di Las Vegas, la scintilla era già scoccata due volte: prima nel tempio della velocità di Monza e poi, con conseguenze ben più pesanti, nel GP di Città del Messico. All'Autodromo Hermanos Rodríguez, un contatto ruota a ruota e una manovra al limite tra Leclerc e Hamilton avevano scatenato una furiosa coda polemica anche lontano dai cordoli, con dichiarazioni al veleno del sette volte iridato e il richiamo ufficiale di Fred Vasseur. Proprio dopo il Messico, il muretto di Maranello aveva imposto regole d'ingaggio ferree per evitare nuovi duelli fratricidi: un patto di non belligeranza rimasto però lettera morta, spazzato via dal nuovo autoscontro sotto le luci del Nevada.
IL PUNTO DI ROTTURA: L'AUTOSCONTRO FRATRICIDA NELLA NOTTE DI LAS VEGAS
Il vaso trabocca al 38° giro del GP di Las Vegas 2026, al culmine di una gara già in salita per entrambe le Rosse dopo qualifiche deludenti. Nel tentativo di rimontare, Leclerc affonda un attacco deciso su Hamilton - già gravato da una penalità - ma i due non si concedono un millimetro: il contatto è inevitabile, la SF-26 numero 44 finisce in testacoda e Charles rimedia 10 secondi di sanzione dai commissari. Un epilogo amarissimo che fotografa il fallimento della gestione interna e apre ufficialmente la crisi più profonda dell'era Hamilton-Leclerc a Maranello.
HAMILTON-LECLERC, CONTATTO ANCHE AL VIA DEL GP DI LAS VEGAS
Sullo scontro di Las Vegas c'è anche di più: una "miccia iniziale" sfuggita ai più ma colta da Matteo Bobbi: un contatto tra Hamilton e Leclerc già al via della gara di Las Vegas.
IL TEAM PRICIPAL VASSEUR PROMETTE PROVVEDIMENTI
Fred Vasseur furibondo dopo l'ennesimo contatto (doppio come si evince dalla immagini precedenti) Leclerc-Hamilton: "Sono molto arrabbiato, è un comportamento inaccettabile. Avevamo mandato un messaggio chiaro dopo il Messico che non è stato recepito ed eseguito. Lunedì discuteremo delle conseguenze e vedremo che provvedimenti prendere. La situazione sta diventando ingestibile, c'è incomprensione umana".