Prima della notte di Las Vegas, la scintilla era già scoccata due volte: prima nel tempio della velocità di Monza e poi, con conseguenze ben più pesanti, nel GP di Città del Messico. All'Autodromo Hermanos Rodríguez, un contatto ruota a ruota e una manovra al limite tra Leclerc e Hamilton avevano scatenato una furiosa coda polemica anche lontano dai cordoli, con dichiarazioni al veleno del sette volte iridato e il richiamo ufficiale di Fred Vasseur. Proprio dopo il Messico, il muretto di Maranello aveva imposto regole d'ingaggio ferree per evitare nuovi duelli fratricidi: un patto di non belligeranza rimasto però lettera morta, spazzato via dal nuovo autoscontro sotto le luci del Nevada.