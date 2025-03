Introduzione

Tutto pronto per la nuova stagione di Formula 1. Questo fine settimana, dopo i test svolti a fine febbraio in Bahrain, si inizia finalmente a far sul serio. E l'attenzione, come giusto che sia, è rivolta su Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è pronto a iniziare la nuova avventura in Ferrari all'età di 40 anni (compiuti lo scorso 7 gennaio). Qualora Hamilton dovesse vincere una gara quest'anno, entrerebbe nella classifica dei piloti che hanno vinto almeno una gara superati i 40. Sai chi sono gli altri? Scopriamolo insieme. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

