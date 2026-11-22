Ferrari, ci risiamo. Un altro contatto, un duello (anche più di uno in realtà in un pazzo GP di Las Vegas) tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il tutto dopo Monza e soprattutto il Messico. Siamo al giro 38 della gara, con le due Rosse che sono in lotta con le McLaren di Piastri e Norris, molto vicine alla zona podio. Il monegasco va all'attacco del compagno, che si gira ed è costretto poi alla rincorsa. L'episodio viene notato dai commissari, che in seguito all'investigazione decidono di penalizzare Charles con 10''. La gara si chiuderà con Hamilton 7° e Leclerc 10°. Appena terminata la gara, il monegasco è stato convocato via radio dal team principal Fred Vasseur, che poi ha analizzato l'episodio in maniera molto dura: "Sono molto arrabbiato, è un comportamento inaccettabile. Avevamo mandato un messaggio chiaro dopo il Messico che non è stato recepito ed eseguito. Lunedì discuteremo delle conseguenze e vedremo che provvedimenti prendere. La situazione sta diventando ingestibile".