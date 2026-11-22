Scintille Ferrari a Las Vegas: ancora un contatto tra Leclerc e Hamilton. VIDEOgp las vegas
Ennesimo corpo a corpo della stagione tra i due ferraristi nel corso del Gp di Las Vegas: Leclerc attacca all'interno, Hamilton si gira nel contatto e i commissari danno 10 secondi di penalità a Charles, che viene convocato via radio da Fred Vasseur alla fine della gara. Guarda il VIDEO con l'episodio
Ferrari, ci risiamo. Un altro contatto, un duello (anche più di uno in realtà in un pazzo GP di Las Vegas) tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il tutto dopo Monza e soprattutto il Messico. Siamo al giro 38 della gara, con le due Rosse che sono in lotta con le McLaren di Piastri e Norris, molto vicine alla zona podio. Il monegasco va all'attacco del compagno, che si gira ed è costretto poi alla rincorsa. L'episodio viene notato dai commissari, che in seguito all'investigazione decidono di penalizzare Charles con 10''. La gara si chiuderà con Hamilton 7° e Leclerc 10°. Appena terminata la gara, il monegasco è stato convocato via radio dal team principal Fred Vasseur, che poi ha analizzato l'episodio in maniera molto dura: "Sono molto arrabbiato, è un comportamento inaccettabile. Avevamo mandato un messaggio chiaro dopo il Messico che non è stato recepito ed eseguito. Lunedì discuteremo delle conseguenze e vedremo che provvedimenti prendere. La situazione sta diventando ingestibile".