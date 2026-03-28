Introduzione

La Formula 1 evolve e con essa le regole per garantire la massima competitività in pista. Per evitare cicli di dominio assoluto e aiutare i costruttori in difficoltà tecnica, la Federazione ha introdotto un nuovo meccanismo di bilanciamento delle prestazioni: l'ADUO, un 'boost di aggiornamenti' applicabili in determinate circostanze. Ma cosa significa questo acronimo e come impatterà sugli equilibri del Mondiale? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Il campionato intanto è in Giappone: domenica alle 7 il GP su Sky e in streaming su NOW

FERRARI, AGGIORNAMENTI A MIAMI. E LA FIA... - MONDIALE A SUZUKA: POLE KIMI