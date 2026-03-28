Aduo in F1 2026: cos'è e come funziona il regolamento sui motorila novità
Introduzione
La Formula 1 evolve e con essa le regole per garantire la massima competitività in pista. Per evitare cicli di dominio assoluto e aiutare i costruttori in difficoltà tecnica, la Federazione ha introdotto un nuovo meccanismo di bilanciamento delle prestazioni: l'ADUO, un 'boost di aggiornamenti' applicabili in determinate circostanze. Ma cosa significa questo acronimo e come impatterà sugli equilibri del Mondiale? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Il campionato intanto è in Giappone: domenica alle 7 il GP su Sky e in streaming su NOW
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Quello che devi sapere
COS'E' E COSA SIGNIFICA ADUO
- L'acronimo ADUO sta per Additional Development and Upgrade Opportunities (Opportunità Addizionali di Sviluppo e Aggiornamento).
- si tratta di un meccanismo regolamentare introdotto dalla Fia per offrire una chance di recupero ai motoristi che si trovano in netto svantaggio prestazionale rispetto ai leader del campionato.
- In parole povere, l'obiettivo è quello di garantire un maggiore equilibrio (che vuol dire più battaglie e spettacolo nelle intenzioni).
IL 'TAGLIANDO' DELLA FIA TRA MONACO E BARCELLONA
- La vera novità dell'ADUO risiede nella sua tempestività. La Federazione non aspetta la fine della stagione per valutare chi è in difficoltà, ma misura le prestazioni delle Power Unit in griglia ogni sei gare (il primo riscontro si avrà a giugno, tra il Gran Premio di Monaco del 7 e quello di Barcellona del 14).
- Questo permette di intervenire in corso d'opera, garantendo che i valori di forza non rimangano congelati per tutto l'arco dell'anno.
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QUANDO E COME SCATTA IL PRIMO 'AIUTO'
- Tutto si basa su soglie percentuali calcolate rispetto alla Power Unit che, in quel momento, rappresenta il riferimento assoluto. Se, dopo la misurazione dei 6 weekend di gara (Monaco la 6^ tappa del campionato), un motorista registra un deficit prestazionale compreso tra il 2% e il 4% rispetto al leader, la FIA interviene concedendo l'autorizzazione a introdurre un aggiornamento extra, superando i normali limiti di sviluppo imposti dal regolamento.
Circuito di Monte-Carlo
DOPPIO BONUS: QUANDO SI APPLICA
- Se le misurazioni della FIA certificano che una Power Unit è in ritardo di oltre il 4% rispetto alla migliore della classe, il motorista potrà portare due aggiornamenti extra.
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