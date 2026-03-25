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il commento

Tra Honda e Aston Martin c'è un problema di motore

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli

Da Suzuka 2015 a Suzuka 2026 per Fernando Alonso le cose sono rimaste più o meno le stesse. Di chi è la colpa? Della casa giapponese, che non ha saputo prepararsi adeguatamente al nuovo ciclo tecnico, o del geniale Adrian Newey, che non è stato in grado di creare una vettura all'altezza?

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