F1, la preview del GP Abu Dhabi
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: Yas Marina Circuit
- Lunghezza complessiva del circuito: 5,28 km
- Curve: 16
- Giri del GP: 58
Le gomme per il GP di Yas Marina
Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro.
Le previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi 2025
- Tempo soleggiato.
- Vento moderato da nord.
- GP: 26°C.
- Temperatura max: 26°C