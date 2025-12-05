Offerte Sky
F1, la preview del GP Abu Dhabi

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome: Yas Marina Circuit
  • Lunghezza complessiva del circuito: 5,28 km 
  • Curve: 16
  • Giri del GP: 58

Le gomme per il GP di Yas Marina

Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5.  Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro.

Le previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi 2025

  • Tempo soleggiato.
  • Vento moderato da nord. 
  • GP: 26°C. 
  • Temperatura max: 26°C