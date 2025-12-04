Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, gomme Pirelli per il GP Abu Dhabi: tra gara decisiva e uno sguardo al futuro

LE SCELTE fotogallery
9 foto

Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. A Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro: qui i dettagli forniti da Pirelli. Tutto il weekend a Yas Marina è live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICA 2025 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO - GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

McLaren, la livrea speciale per il GP Abu Dhabi

gp abu dhabi

In vista dell'ultimo appuntamento della stagione, in cui Norris e Piastri si giocheranno il...

8 foto

Hulkenberg fa 250 GP: il casco speciale

foto

Casco speciale per Nico Hulkenberg: il pilota della Sauber ha deciso di celebrare così i suo 250...

10 foto

Abu Dhabi, gomme e trategie per la gara decisiva

LE SCELTE

Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu...

9 foto

C'è Arthur Leclerc: i 9 rookie in pista Abu Dhabi

l'elenco

Saranno ben 9 i rookie che scenderanno in pista nelle FP1 del GP ad Abu Dhabi: in Ferrari...

10 foto

Mondiali decisi all'ultima gara: i precedenti

STATISTICHE

Ad Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula 1 si deciderà ancora una volta all'ultima gara, con...

30 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Ferrari, l'immancabile foto di gruppo ad Abu Dhabi

    a yas marina

    Come da tradizione, in vista dell'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi, non poteva mancare la...

    Abu Dhabi, sfida finale: venerdì libere alle 10.30

    GUIDA TV

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

    Verstappen: "Abbiamo reagito, ora divertiamoci"

    red bull

    L'olandese in conferenza stampa in vista dell'ultimo GP del Mondiale 2025 di F1 ad Abu Dhabi:...