GP Austin
17 ottobre - 19 ottobre 2025
F1, la preview del GP Austin: i dati essenziali per il weekend del Mondiale in Texas
Cosa c'è da sapere prima si scendere in pista
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere nella Sprint: 19
- Giri da percorrere in gara: 56
Le gomme per il fine settimana della F1 ad Austin
Come a Spa, in Texas viene sperimentato il 'salto di mescola': la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide).
PIRELLI
I dettagli sulle scelte delle gomme
Le previsioni meteo per il GP degli Stati Uniti 2025
- Per lo più nuvoloso con una leggera possibilità di rovesci fino all'alba. Poi diventerà soleggiato. Si prevede una gara asciutta.
- Vento leggero da nord.
- Inizio GP: 32°C.
- Temperatura massima: 31°C.