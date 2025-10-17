Esplora tutte le offerte Sky
17 ottobre - 19 ottobre 2025
Circuito GP Austin
17 ottobre - 19 ottobre 2025
F1, la preview del GP Austin: i dati essenziali per il weekend del Mondiale in Texas

Cosa c'è da sapere prima si scendere in pista

  • Nome: CoTA (Circut of The Americas)
  • Lungo: 5.513 metri
  • Curve: 20
  • 41 m la differenza di altitudine totale
  • Giri da percorrere nella Sprint: 19
  • Giri da percorrere in gara: 56

Le gomme per il fine settimana della F1 ad Austin

Come a Spa, in Texas viene sperimentato il 'salto di mescola': la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide).

PIRELLI

I dettagli sulle scelte delle gomme

Le previsioni meteo per il GP degli Stati Uniti 2025

  • Per lo più nuvoloso con una leggera possibilità di rovesci fino all'alba. Poi diventerà soleggiato. Si prevede una gara asciutta. 
  • Vento leggero da nord. 
  • Inizio GP: 32°C. 
  • Temperatura massima: 31°C.