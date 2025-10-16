Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Austin negli Usa
Dopo la gara di Miami a maggio, la F1 torna negli Usa per la tappa in programma ad Austin. Al CoTA andrà in scena un fine settimana reso ancora più intenso dal ritorno della Sprint Race. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). Qui tutti i dettagli per il fine settimana della live su Sky e in streaming su NOW
- Dopo una settimana di sosta, il Mondiale passa da Singapore agli Stat Uniti, dove nel weekend di Austin torna anche il format della Sprint Race. Qui, con i dati di Pirelli, fornitore unico del campionato, vediamo i dettagli sulle scelte delle gomme in Texas.
- Come a Spa, anche ad Austin verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate, con C3 e C4 come opzioni più morbide.
- L'obiettivo del salto di mescole è sempre lo stesso, e la spiegazione la dà Mario Isola, direttore Motosport Pirelli: "Avere una variazione nelle strategie e far sì che i team pianifichino una o due soste, quindi approcci diversi alla gara". Insomma, più differenza tra le gomme e più possibilità di vedere tattiche differenti.
- Chi sceglerà la C1 , più resistente ma anche più lenta, potrà tentare una gara a una sola sosta. Al contrario, chi punterà su medium e soft dovrà prevedere verosimilmente due pit stop, sfruttando la C4 più resistente al degrado.
- E po c'è la Sprint. Con una sola sessione di libere e quindi meno dati raccolti sulle gomme, i team dovranno basarsi su informazioni parziali rspetto a quello che avviene in un weekend tradizionale.
- Il GP prevede 56 giri in senso antiorario. Il tracciato, lungo 5,513 chilometri, vanta 20 curve, alcune ricordano la sequenza Maggots-Becketts di Silverstone, a Suzuka e Hockenheim.
- Una delle sue caratteristiche è un dislivello di 41 metri, particolarmente evidente nella ripida salita dopo la partenza.
- Il degrado delle gomme è tipicamente di natura termica ed è influenzato anche dalla temperature che in Texas possono essere ancora elevate ad ottobre.