Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Austin negli Usa

Dopo la gara di Miami a maggio, la F1 torna negli Usa per la tappa in programma ad Austin. Al CoTA andrà in scena un fine settimana reso ancora più intenso dal ritorno della Sprint Race. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). Qui tutti i dettagli per il fine settimana della live su Sky e in streaming su NOW

