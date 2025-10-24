Le gomme per il weekend della F1 a Città del Messico



Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2.