GP Messico
24 ottobre - 26 ottobre 2025
F1, la preview del GP Messico
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
Le gomme per il weekend della F1 a Città del Messico
Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2.
PIRELLI
Tutti i dettagli sulle gomme a Città del Messico
Le previsoni meteo per il GP Messico 2025
- Massa d'aria più secca e minore probabilità di acquazzoni.
- GP: 26°C.
- Temperatura massima: 24°C