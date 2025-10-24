Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Messico
24 ottobre - 26 ottobre 2025
Circuito GP Messico
GP Messico
24 ottobre - 26 ottobre 2025
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

F1, la preview del GP Messico

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • E' a 2.285 metri sul livello del mare
  • Categoria di frenata: 5 (su 5)
  • Tempo speso in frenata: 20%
  • Lunghezza circuito 4.304 metri
  • Numero di giri: 71
  • Numero di frenate: 10
  • Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.

Le gomme per il weekend della F1 a Città del Messico

Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2. 

PIRELLI

Tutti i dettagli sulle gomme a Città del Messico

Le previsoni meteo per il GP Messico 2025

  • Massa d'aria più secca e minore probabilità di acquazzoni
  • GP: 26°C.
  • Temperatura massima: 24°C