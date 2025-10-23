Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Messico a Città del Messico
Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l'anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2.
- Ventesimo appuntamento del Mondiale, dal Texas la F1 arriva in Messico. Quali gomme vedremo in azione all'Autodromo Rodriguez. Qui, con la scheda pubblicata da Pirelli, tutti i dettagli.
- Anche in Messico, così come ad Austin a distanza di una sola settimana, verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2. Per un circuito come quello di Città del Messico, quest’ultima mescola risulta estremamente conservativa, con un considerevole delta in termini di tempo sul giro rispetto alle altre due e una minore aderenza.
- Nel 2024 la Soft era stata utilizzata soltanto come mescola da qualifica e, in gara, esclusivamente per tentare di ottenere il punto aggiuntivo del giro più veloce, ma ora lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente. Il vantaggio offerto da C4 e C5 potrebbe infatti spingere le squadre a puntare su un Gran Premio disputato principalmente su queste mescole, con il rischio però di dover effettuare una seconda sosta ai box a causa del degrado.
- ...potrà gestire uno stint più lungo in maniera relativamente tranquilla, programmando un solo cambio prima della bandiera a scacchi, ma a scapito della prestazione.
- Su una pista che, peraltro, offre già poca aderenza per via del suo utilizzo limitato, i pneumatici tendono quindi a scivolare, favorendo la formazione del graining. Sarà inoltre interessante vedere se la maggiore resistenza al fenomeno delle mescole attuali, potrà contribuire a limitarlo e favorire quindi chi giocherà con la gestione delle gomme.