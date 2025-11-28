Offerte Black Friday
GP Qatar
Prove Libere 1
Circuito GP Qatar
F1, la preview del GP Qatar: quello che c'è da sapere prima di andare in pista

  • Lunghezza: 5.419 m
  • Giri: 57
  • Giri della Sprint: 19
  • Curve: 16
  • Inaugurazione: 2004

Le gomme per il weekend della F1 a Lusail

Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.

Le previsioni meteo per il GP Qatar 2025

  • Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento leggero da nord a nord-est.
  • Temperature: 22-21°C.
  • Massima: 27°C.