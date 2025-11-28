GP Qatar
Live
Prove Libere 1
GP Qatar
Live
Prove Libere 1
F1, la preview del GP Qatar: quello che c'è da sapere prima di andare in pista
F1 in Qatar, cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Giri della Sprint: 19
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
Le gomme per il weekend della F1 a Lusail
Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.
Vedi anche
GP Qatar, le gomme per il penultimo weekend 2025
Le previsioni meteo per il GP Qatar 2025
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento leggero da nord a nord-est.
- Temperature: 22-21°C.
- Massima: 27°C.