Le gomme per il weekend della F1 a Lusail

Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.