Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Qatar a Losail

LE SCELTE fotogallery
7 foto

Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura. Il penultimo fine settimana della stagione è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

GP Qatar, le gomme per il penultimo weekend 2025

LE SCELTE

Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano...

7 foto

In testa al primo giro, vinci in Qatar: il dato

verso losail

Il GP del Qatar, in cui si correrà questo fine settimana, presenta un dato molto interessante in...

5 foto

Comanda Verstappen: la classifica dei GP cittadini

la top 10

Con il GP di Las Vegas, la Formula 1 ha corso anche nell'ultimo tracciato cittadino del 2025. Se...

11 foto

Da ingegnere a team principal: tutto su Newey

TUTTO SU ADRIAN

A sorpresa, Aston Martin ha annunciato che Adrian Newey sarà il nuovo team principal a partire...

11 foto

GP Qatar, tutto sul circuito di Losail

IL CIRCUITO

La F1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale, con ancora tutto da decidere...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Squalifica McLaren, Stella: "Colpa del porpoising"

    mclaren

    Con un comunicato del team di Woking, il team principal spiega cosa è successo a Las Vegas con la...

    GP Qatar LIVE su Sky: oggi piloti in STREAMING

    guida tv

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto...

    Aston Martin, Adrian Newey nuovo Team Principal

    Formula 1

    Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy...