GP Giappone
Fine
Prove Libere 2
- 1.O. Piastri
- 2.A. Antonelli
- 3.G. Russell
GP Giappone
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Prove Libere 2
F1, la preview del GP Giappone
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Suzuka Circuit
- Inaugurazione: 1962
- Lunghezza: 5,807 chilometri
- Curve: 18
- Giri del GP: 53 giri
Le gomme Pirelli per il fine settimana della F1 in Giappone
Per Suzuka, il fornitore unico del Mondiale ha confermato la scelta più dura della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato giapponese. In pista vedremo C1-C2-C3, rispettivamente Hard-Medium-Soft.
Vedi anche
Gomme a Suzuka, scelta conservativa e un debutto
Le previsioni meteo per la gara di Suzuka
Coperto con piogge deboli; possibilità di precipitazioni: 55-60%.