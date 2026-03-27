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F1, la preview del GP Giappone

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Suzuka Circuit
  • Inaugurazione: 1962
  • Lunghezza: 5,807 chilometri
  • Curve: 18
  • Giri del GP: 53 giri

Le gomme Pirelli per il fine settimana della F1 in Giappone

Per Suzuka, il fornitore unico del Mondiale ha confermato la scelta più dura della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato giapponese. In pista vedremo C1-C2-C3, rispettivamente Hard-Medium-Soft.

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Gomme a Suzuka, scelta conservativa e un debutto

Le previsioni meteo per la gara di Suzuka

Coperto con piogge deboli; possibilità di precipitazioni: 55-60%.