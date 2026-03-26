Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Giappone a Suzuka
Per il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, Pirelli ha confermato la scelta più conservativa della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato nipponico. Qui le scelte nel dettaglio. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW
- Per Suzuka, il fornitore unico del Mondiale ha confermato la scelta più dura della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato giapponese. In pista vedremo C1-C2-C3, rispettivamente Hard-Medium-Soft.
- Per la prima volta nella stagione 2026 viene utilizzata la mescola C1 (la più dura in assoluto), necessaria per gestire l'energia scaricata sugli pneumatici in curve leggendarie come la sequenza di "S" e la 130R.
- E' lungo 5,8 Km ed è composto da 18 curve: 11 a destra e 7 a sinistra. Tra queste le celebri S Curves del primo settore, la curva Spoon (11) e la velocissima 130R (15). Verranno percorsi 53 giri per un totale di poco più di 307 Km.
- A differenza delle scorse gare, ci saranno solo due Straight Mode Zone, ossia due tratti nei quali le monoposto spalancheranno le ali per raggiungere la massima velocità: sul rettilineo principale e tra curva 14 e curva 15, prima della 130R.
- L'Overtake Button potrà essere utilizzato unicamente sul rettilineo principale.
- Il tracciato è stato quasi interamente riasfaltato (completando i lavori iniziati nel 2025). Questo asfalto più liscio, assieme alle temperature fresche di fine marzo, potrebbe portare a del graining (soprattutto con la soft).
- Le temperature previste saranno piuttosto basse, sarà fondamentale la fase di 'riscaldamento' degli pneumatici, specie in qualifica.