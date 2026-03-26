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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Giappone a Suzuka

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Per il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, Pirelli ha confermato la scelta più conservativa della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato nipponico. Qui le scelte nel dettaglio. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW 

GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY

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