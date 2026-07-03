Formula 1, la preview del GP Gran Bretagna: circuito, gomme, meteo e tutte le news
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Primo Gran Premio: disputato nel 1950
- Numero di giri nel GP: 52
- Sprint Race: 100 km
- Lunghezza circuito: 5.891 Km
- Distanza gara: 306.198 Km
- Curve: 18
Il programma del GP su Sky per domenica 5 luglio
- Ore 09.20: F3 – Feature Race
- Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
- Ore 12.10: F2 – Feature Race
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Gara
- Ore 18: Paddock Live Post-Gara
- Ore 18.30: Debriefing
- Ore 19: Notebook
- Ore 19.15: Race Anatomy
Le gomme Pirelli per il fine settimana della F1 a Silverstone
La selezione per il fine settimana è composta dalle mescole più dure della gamma. C1, C2 e C3 sono state scelte proprio per l’elevata severità del circuito che genera degrado nei pneumatici. Le accelerazioni raggiunte in alcuni tratti superano infatti i 5g, analogamente a quanto succede già a Suzuka e Spa. L’asse anteriore è il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta ad usura per via della prevalenza di curve a destra.
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Le previsioni meteo per il GP della Gran Bretagna
Per il GP previste condizioni meteorologiche eccellenti. Le temperature massime previste sono comprese tra i 15°C del mattino e i 26°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno almeno i 40°C, in un contesto di alternanza tra sole e nuvole, prima di un progressivo nuvolosità nel corso della giornata. Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 35-40 km/h. La visibilità sarà ottima e non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per gli eventi in programma.