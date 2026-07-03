La selezione per il fine settimana è composta dalle mescole più dure della gamma. C1, C2 e C3 sono state scelte proprio per l’elevata severità del circuito che genera degrado nei pneumatici. Le accelerazioni raggiunte in alcuni tratti superano infatti i 5g, analogamente a quanto succede già a Suzuka e Spa. L’asse anteriore è il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta ad usura per via della prevalenza di curve a destra.

Le previsioni meteo per il GP della Gran Bretagna

Per il GP previste condizioni meteorologiche eccellenti. Le temperature massime previste sono comprese tra i 15°C del mattino e i 26°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno almeno i 40°C, in un contesto di alternanza tra sole e nuvole, prima di un progressivo nuvolosità nel corso della giornata. Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 35-40 km/h. La visibilità sarà ottima e non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per gli eventi in programma.