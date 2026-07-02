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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Silverstone in Gran Bretagna

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Le scelte per il nono appuntamento del Mondiale Formula 1 2026. Con le indicazioni diramate da Pirelli, le gomme e tutti i dettagli per il GP della Gran Bretagna. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

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