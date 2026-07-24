GP Ungheria
24 luglio - 26 luglio 2026
GP Ungheria
24 luglio - 26 luglio 2026
Formula 1, la preview del GP Ungheria all'Hungaroring di Budapest
IL PROGRAMMA DEL GP IN DIRETTA SU SKY
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Nome circuito: Hungaroring
- Dove si trova: Mogyoród (a 25 Km da Budapest)
- Curve: 14
- Lungherzza: 4.381 m
- Inaugurato: 1986
- Tempo record: 1:16.627 (Hamilton, 2020)
L'HUNGARORING, IL CIRCUITO DI BUDAPEST
- Budapest è una pista il cui layout assomiglia molto a una pista di kart, con pochi rettilinei veri e propri e molti stop&go intervallati da tratti misti molto tecnici e guidati. Lo stress sugli pneumatici è di medio livello, come la frenata e le forze laterali esercitate sulle monoposto. Ci sono sì tratti molto guidati, ma la velocità di percorrenza non è quella di punti come le S di Senna a Suzuka oppure Maggotts-Becketts a Silverstone. Anche l’aderenza dell’asfalto è a livello medio, mentre la trazione conta un po’ di più
LE GOMME PIRELLI A BUDAPEST
- Per questo weekend Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide della gamma ovvero C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta, dettata dalle caratteristiche dell'Hungaroring - uno dei circuiti più lenti e tortuosi del calendario - punta a dare grip e stabilità, anche per le temperature elevate dell'asfalto.
LE PREVISIONI METEO PER IL GP DELL'UNGHERIA
- ll GP sarà caratterizzato da condizioni climatiche insolitamente calde e leggermente umide. Le temperature diurne varieranno tra i 20 e i 32 °C, con un asfalto che potrebbe raggiungere picchi superiori ai 50 °C. È prevista una probabilità di precipitazioni del 10% dopo le 15, che salirà al 40% dopo le 18, ma è improbabile che le condizioni meteorologiche interferiscano con la gara principale di F1, poiché la maggior parte delle precipitazioni è prevista dopo la gara. Il vento sarà da leggero a moderato.