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GP Ungheria
24 luglio - 26 luglio 2026
Circuito GP Ungheria
GP Ungheria
24 luglio - 26 luglio 2026
  • PREVIEW
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  • RISULTATI

Formula 1, la preview del GP Ungheria all'Hungaroring di Budapest

IL PROGRAMMA DEL GP IN DIRETTA SU SKY

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy
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COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA

  • Nome circuito: Hungaroring
  • Dove si trova: Mogyoród (a 25 Km da Budapest)
  • Curve: 14
  • Lungherzza: 4.381 m
  • Inaugurato: 1986
  • Tempo record: 1:16.627 (Hamilton, 2020)

L'HUNGARORING, IL CIRCUITO DI BUDAPEST

  • Budapest è una pista il cui layout assomiglia molto a una pista di kart, con pochi rettilinei veri e propri e molti stop&go intervallati da tratti misti molto tecnici e guidati. Lo stress sugli pneumatici è di medio livello, come la frenata e le forze laterali esercitate sulle monoposto. Ci sono sì tratti molto guidati, ma la velocità di percorrenza non è quella di punti come le S di Senna a Suzuka oppure Maggotts-Becketts a Silverstone. Anche l’aderenza dell’asfalto è a livello medio, mentre la trazione conta un po’ di più

LE GOMME PIRELLI A BUDAPEST

  • Per questo weekend Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide della gamma ovvero C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta, dettata dalle caratteristiche dell'Hungaroring - uno dei circuiti più lenti e tortuosi del calendario - punta a dare grip e stabilità, anche per le temperature elevate dell'asfalto. 

LE PREVISIONI METEO PER IL GP DELL'UNGHERIA

  • ll GP sarà caratterizzato da condizioni climatiche insolitamente calde e leggermente umide. Le temperature diurne varieranno tra i 20 e i 32 °C, con un asfalto che potrebbe raggiungere picchi superiori ai 50 °C. È prevista una probabilità di precipitazioni del 10% dopo le 15, che salirà al 40% dopo le 18, ma è improbabile che le condizioni meteorologiche interferiscano con la gara principale di F1, poiché la maggior parte delle precipitazioni è prevista dopo la gara. Il vento sarà da leggero a moderato.