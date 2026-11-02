Dalle vittorie nelle categorie minori al Mondiale di Formula 1, saltando le tappe e passando per il peso di raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton, con tutte le difficoltà del caso. Kimi Antonelli ha riportato l'Italia sul tetto del mondo, dimostrando di saper unire la genuinità di un ragazzo alla ferocia di un campione. Ricordando i grandi campioni, ma senza essere la copia di nessuno

Andrea Kimi Antonelli, questo è il nuovo nome che, con tanto orgoglio, è stato impresso nell'albo d’oro della Formula 1. Una firma lasciata da un ragazzo appena 20enne, nato a Bologna ed entrato in quell'olimpo a cui pochi, pochissimi, hanno avuto accesso dal 1950 ad oggi. Lo ha fatto con e contro chi campione lo è già diventato, anche più volte, facendo pensare a tanti volti iconici, ma modellando il percorso verso la gloria a modo suo. Nel Mondiale 2026 di Antonelli c'è la naturalezza del talento spontaneo, l’aggressività di chi non teme il confronto e la capacità di imparare dai propri errori. Fuori dalla macchina, invece, emerge un ragazzo spontaneo e genuino, forte di una leggerezza magnetica. È da questo contrasto che bisogna partire per raccontare il nuovo Campione del Mondo di Formula 1. Perché il titolo conquistato nel 2026 non è soltanto il coronamento di un talento annunciato da anni, ma il risultato di un percorso nel quale velocità, pressione e maturazione si sono intrecciate molto prima che Kimi arrivasse in cima al mondo.

Il sostegno di Toto Wolff e le tappe bruciate: una scommessa vinta La carriera di Antonelli è stata una corsa contro il tempo fin dall’inizio. I successi in Formula 4 e Formula Regional hanno convinto Mercedes ad accelerarne la crescita, fino al debutto in Formula 2 nel 2024, senza passare dalla Formula 3. Un percorso atipico, coerente con le aspettative riposte in lui e con la convinzione di Toto Wolff di avere davanti un talento fuori dall’ordinario. Poi è arrivata la Formula 1, con una prima uscita nelle prove libere di Monza a riservare subito una mazzata ad un Kimi all’epoca 18enne, finito contro le barriere alla Parabolica. In un 2024 già complesso in Formula 2 per le noie tecniche della squadra, quell’incidente avrebbe potuto scatenare dubbi e perplessità, ma pur nella difficoltà del momento, quei pochi km ufficiali sulla Mercedes W15 hanno restituito il commento più importante: a freddo, appena uscito dai box, Kimi è stato velocissimo e non ha avuto timore a sondare i limiti di macchina e pista, comportamento immediatamente sottolineato da un Wolff sempre severo sì, ma consapevole di aver puntato sul cavallo giusto. Nel 2025 Antonelli ha preso ufficialmente il posto di Lewis Hamilton in Mercedes, raccogliendo l’eredità di un sette volte campione del mondo. Una responsabilità enorme, soprattutto per un esordiente chiamato a confrontarsi inevitabilmente con uno dei piloti più vincenti della storia. L’avvio incoraggiante non gli ha risparmiato le difficoltà. A metà stagione, tra risultati altalenanti ed errori, la pressione ha iniziato a farsi sentire. Quella fase ha rappresentato un passaggio fondamentale. Antonelli ha dovuto accettare i propri limiti, imparare a gestire le giornate negative, come quando si è scontrato con Max Verstappen al via del GP d’Austria, ritrovando fiducia senza lasciarsi condizionare dal giudizio esterno e dai dubbi dello stesso board Mercedes. Non è stato un percorso lineare, ma proprio questa esperienza gli ha permesso di affrontare il 2026 con una consapevolezza diversa.

Formula 1 Singapore Grand Prix 2026 - Sprint & Qualifying

Due anime, un solo pilota Fuori dall’abitacolo, Kimi conserva la spontaneità di un giovane. Non sembra avere bisogno di costruirsi un personaggio, né di nascondere le proprie emozioni dietro un’immagine artificiale. La sua genuinità è parte integrante della personalità che ha mostrato fin dal debutto. Al volante, però, tutto lascia spazio alla determinazione, mentre la naturalezza diventa istinto competitivo. Antonelli sa essere incisivo, aggressivo e spietato quando individua un'opportunità. Le due dimensioni non sono incompatibili. La gentilezza fuori dalla pista non esclude la cattiveria agonistica, così come la determinazione in gara non richiede di trasformarsi in una persona diversa nella vita quotidiana. È proprio questa convivenza a rendere Antonelli interessante: un ragazzo che non ha perso la propria semplicità e un pilota capace di competere per il risultato più importante. In lui si possono riconoscere qualità che hanno caratterizzato diversi campioni, dalla velocità naturale alla capacità di adattamento. Ma la sua identità nasce dal modo in cui queste caratteristiche si combinano, senza riprodurre un modello prestabilito. Se Max Verstappen, ad esempio, potrebbe risultare duro e coriaceo tanto in pista quanto ai microfoni, Antonelli fa convivere la bontà della sua personalità all’estremo agonismo in pista.

SINGAPORE FORMULA ONE

Il peso di una bandiera Per un pilota italiano, il Mondiale di Antonelli ha un significato che supera la dimensione personale ed è unico anche per questo. Prima di oggi, l’ultimo italiano a conquistare il titolo era stato Alberto Ascari, nel 1953. Per 73 anni nessuno è mai riuscito a riportare il Tricolore sul tetto della Formula 1, poi è arrivato Antonelli. Anche il digiuno di vittorie aveva contribuito ad alimentare l’attesa. L’ultimo successo italiano in un Gran Premio risaliva a Giancarlo Fisichella, in Malesia nel 2006. 20 anni dopo, Antonelli ha vinto in Cina, restituendo all’Italia un risultato che mancava da troppo tempo. Il giovane bolognese si è ritrovato così a rappresentare le speranze di un’intera generazione di appassionati, di giovani piloti e non solo, che ora hanno un’ispirazione davvero concreta da cui attingere. Per questo motivo l’impresa di Antonelli diventa unica se paragonata ad altri campioni. Al di là dell’immensa storia della Ferrari, per tanto, troppo tempo l’Italia ha vissuto nell’ombra lato piloti e, direttamente o meno, Antonelli ha dato l’idea che quell’attesa durata decenni potesse finalmente diventare solo un ricordo. Con i suoi traguardi, Antonelli ha reso onore a tutti gli italiani che ci hanno provato, Michele Alboreto su tutti.