visto dal talent
Il campione Kimi e papà Marco, la forza di uno sguardo
Dietro la velocità, il talento e la capacità di gestire la pressione del campione del mondo Kimi Antonelli c'è un padre che lo accompagna fin dai primi giri in kart. Perché la solidità di un pilota si costruisce anche lontano dalla pista, attraverso passione, dedizione e sacrifici condivisi
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