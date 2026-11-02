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visto dal talent

Il campione Kimi e papà Marco, la forza di uno sguardo

Ivan Capelli

©Getty

Dietro la velocità, il talento e la capacità di gestire la pressione del campione del mondo Kimi Antonelli c'è un padre che lo accompagna fin dai primi giri in kart. Perché la solidità di un pilota si costruisce anche lontano dalla pista, attraverso passione, dedizione e sacrifici condivisi

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