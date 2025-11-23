Introduzione

Maya Weug protagonista di una grande annata nella F1 Academy. La pilota della Ferrari Driver Academy sfiora il trionfo nell'ultimo appuntamento a Las Vegas al termine di una splendida stagione caratterizzata da un grande testa a testa con Doriane Pin che è invece la nuova campionessa della categoria. Per Maya decisivo l'incidente in Gara 1 all' 'Strip Circuit', mentre non è bastata la rimonta e il terzo posto in Gara 2. Qui tutto quello che c’è da sapere su di lei. Alle 5 il GP in F1 live su Sky e in streaming su NOW