Maya Weug protagonista di una grande annata nella F1 Academy. La pilota della Ferrari Driver Academy sfiora il trionfo nell'ultimo appuntamento a Las Vegas al termine di una splendida stagione caratterizzata da un grande testa a testa con Doriane Pin che è invece la nuova campionessa della categoria. Per Maya decisivo l'incidente in Gara 1 all' 'Strip Circuit', mentre non è bastata la rimonta e il terzo posto in Gara 2. Qui tutto quello che c’è da sapere su di lei. Alle 5 il GP in F1 live su Sky e in streaming su NOW
Alla scoperta di Maya Weug
- Maya Weug è nata il 1° giugno 2004 a Costa Blanca, in Spagna, con madre belga e padre olandese. Iniziò a fare esperienza nei kart sin da subito, in particolare dall'età di sette anni e mezzo. Ha gareggiato in diversi campionati nazionali contro ragazzini più grandi di lei in Spagna fino al 2015. L'anno seguente debuttò sulla scena internazionale del karting, in cui vinse la WSK Final Cup nella categoria 60 Mini. Nel 2017, invece, debuttò nei campionati europei di karting, continuando a seguire questo percorso fino al 2020.
L'ingresso nella Ferrari Driver Academy
- Nel 2020 Weug rientrò tra le venti candidate per competere nel Girls on Track – Rising Stars, che con lo scopo di promuovere l'automobilismo femminile puntando sui giovani talenti metteva in palio un posto nella Ferrari Driver Academy. Maya arrivò alle fasi finali insieme a Doriane Pin, Julia Ayoub e Antonella Bassani, prima di essere annunciata come vincitrice sia per la performance pura che – come sottolinea il sito Ferrari – per l'impegno e la capacità di assimilare le indicazioni che le venivano riportate. Un traguardo comunque storico, in quanto nel 2021 divenne la prima pilota a entrare nella Ferrari Driver Academy.
Trionfo sfiorato della F1 Academy nel 2025: chiude 2^
- Dopo aver corso in Formula 4 e in Formula Regional, nel 2024 Weug prese parte alla seconda stagione della F1 Academy, correndo con il team Prema Racing e rappresentando la Scuderia Ferrari. Alla sua prima esperienza, chiuse al terzo posto in classifica con 177 punti. E siamo al 2025, in cui Maya ha corso per il team MP Motorsport ed è stata protagonista di una super sfida con Doriane Pin, vinta nell'ultimo weekend di Las Vegas proprio dalla francese.
- Per Maya decisivo l'incidente in Gara 1 all' 'Strip Circuit', mentre non è bastata la rimonta e il terzo posto in Gara 2. A Pin è bastato, invece, chiudere quinta.
