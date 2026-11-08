Introduzione

Dopo il titolo piloti con Kimi Antonelli, per Mercedes arriva anche il successo nel Mondiale costruttori. Decisivo il Gran Premio del Brasile, che permette al team di Brackley di mettere il sigillo definitivo su una stagione dominata sin da inizio anno. Per questo trionfo, sono arrivate 12 vittorie e 24 podi tra Kimi e Russell. Riviviamo qui tutti i successi di quest’annata con gli highlights di Sky Sport