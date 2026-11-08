F1, Mercedes campione del Mondiale costruttori: tutte le vittorie del 2026anno magico
Introduzione
Dopo il titolo piloti con Kimi Antonelli, per Mercedes arriva anche il successo nel Mondiale costruttori. Decisivo il Gran Premio del Brasile, che permette al team di Brackley di mettere il sigillo definitivo su una stagione dominata sin da inizio anno. Per questo trionfo, sono arrivate 12 vittorie e 24 podi tra Kimi e Russell. Riviviamo qui tutti i successi di quest’annata con gli highlights di Sky Sport
Quello che devi sapere
GP Australia
- Kimi Antonelli: 2°
- George Russell: 1°
- Alla partenza Kimi Antonelli fa fatica e perde diverse posizioni, mentre Russell – scattato in pole – si fa superare da Leclerc. Nel corso della gara, però, la super potenza della Mercedes si nota in maniera abbastanza netta, con il britannico che riesce a riprendersi la prima posizione mentre il compagno di squadra recupera fino al secondo posto. Si parte con una doppietta del team di Brackley. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton.
GP Cina
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 2°
- La prima volta non si scorda mai. Dopo l’Australia, in Cina arriva la prima vittoria in F1 di Kimi. E pensare che l’inizio non era stato facile per il bolognese, che in partenza viene superato da Hamilton, confermando quanto già visto nella prima gara della stagione con i super strappi iniziali della Ferrari. La W17 Mercedes si dimostra però la macchina più veloce rispetto alle altre, con Kimi che si riprende la leadership e domina il GP fino alla fine. Antonelli diventa il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il GP della Malesia. Con lui sul podio George Russell e Lewis Hamilton.
Formula 1 Championship - F1 - CHINESE GRAND PRIX 2026
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GP Giappone
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 4°
- E Kimi Antonelli ci ha preso sempre più gusto, conquistando in quel del Giappone il secondo successo di fila nel Mondiale di F1 dopo quello in Cina. Anche in questo caso, parliamo di un GP ben gestito da parte di Antonelli, che ha chiuso davanti a Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari. Gara più complicata, invece, per Russell, che alla ripartenza dopo la safety car ha perso la posizione su entrambe le Ferrari, per poi riuscire a riprendersela solo su quella di Hamilton. Il britannico chiude così quarto.
JAPAN FORMULA ONE
GP Miami
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 4°
- La terza vittoria, nonché consecutiva (ma come ben sapete ce ne saranno ancora altre), di Kimi arriva a Miami. Dopo aver chiuso secondo nelle qualifiche, il pilota Mercedes scatta alle spalle di Verstappen e grazie alla sua grande lucidità e forza della vettura riesce a prendersi la prima posizione. Un successo che permette anche al suo team di allungare nella classifica costruttori, mentre Russell – ancora in difficoltà – chiude fuori dal podio in quarta posizione.
Formula 1 Championship - MIAMI GRAND PRIX 2026
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GP Canada
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: ritiro
- Gara dal sapore dolceamaro per la Mercedes in Canada. Questo perché da un lato è arrivato il successo (l’ennesimo di inizio stagione) di Kimi Antonelli che conquista una gara caratterizzata da condizioni atmosferiche non proprio perfette. Discorso diverso, invece, per George Russell che si è ritirato al trentesimo giro mentre era in testa alla corsa per un problema alla sua monoposto.
F1 2026: Canada Grand Prix : Race
GP Monaco
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 12°
- Anche nella gara di Monte-Carlo, Mercedes per continuare a comandare nel Mondiale Costruttori e si affida a Kimi Antonelli. Il pilota italiano vince, anzi domina, il Gran Premio caratterizzato da due safety car e anche una bandiera rossa. Solo 12°, invece, George Russell, che termina fuori dalla zona punti dopo esser stato punito prima dell’ultima ripartenza (giro 68 su 78) con un Drive Through. In terza posizione a 5 giri dalla fine, il britannico è rientrato ai box, scontato la penalità ma non è riuscito a rientrare in top 10.
Formula 1 Championship - Grand Prix de Monaco 2026
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GP Austria
- Kimi Antonelli: 3°
- George Russell: 1°
- Il ritorno al successo di Russell arriva in Austria, con Mercedes che conquista altri punti importanti per il Mondiale Costruttori grazie alla vittoria del britannico (che vince la seconda gara di questa stagione dopo quella in Australia) e il terzo posto di Antonelli. A dividere i due del team di Brackley, c’è Max Verstappen su Red Bull.
AUSTRIA FORMULA ONE
GP Belgio
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: ritirato
- All’università della Formula 1 è laurearsi è il giovane Kimi Antonelli, con Mercedes che mette a segno l’ennesima vittoria di questa stagione. Il pilota italiano lotta alla partenza con Verstappen e tiene la prima posizione. Durante una virtual safety car, Leclerc ne approfitta e riparte in testa, ma viene poi ripreso dal bolognese. Da dimenticare, invece, il GP di George Russell, fuori dopo un contatto dopo il via con la Ferrari di Hamilton.
Motori - Formula 1 - GP Belgio
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GP Monza
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 2°
- È stata una Monza che i tifosi italiani difficilmente dimenticheranno. E possiamo dire questo anche di Kimi Antonelli, che con un autentico capolavoro vince il suo Gran Premio di casa rimontando dalla 19^ posizione. Un fine settimana da sballo e importante anche per la Mercedes, che grazie alla seconda posizione di George Russell mantiene il suo controllo nella classifica Costruttori e mette a segno la terza doppietta della stagione.
GP Madrid
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 5°
- Mercedes fa suo anche il primo Gran Premio di Formula 1 corso sulla nuova pista del MadRing, nella capitale spagnola. Impeccabile la gara di Kimi Antonelli, che dopo Monza allunga ancora di più sul compagno di squadra Russell in ottica Mondiale piloti. Per quel che riguarda il Costruttori, porta a casa punti importanti per la squadra anche Russell, 5°.
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GP Azerbaijan
- Kimi Antonelli: 5°
- George Russell: 1°
- Riprendete le posizioni di arrivo del GP di Spagna a Madrid e capovolgetele. Ecco, questo è il risultato dei due piloti della Mercedes in Azerbaijan. Terza vittoria della stagione per George Russell, che chiude davanti a tutti dopo il duello nel finale con Max Verstappen. Antonelli, invece, termina solo 5°. Ma per Mercedes sono sempre punti importanti in ottica Costruttori.
Formula 1 Championship - F1 - AZERBAIJAIN GRAND PRIX 2026
GP USA
- Kimi Antonelli: 1°
- George Russell: 8°
- Ad Austin non c’è storia. Comanda la Mercedes, per la precisione quella di Kimi Antonelli che vince una gara sempre in controllo praticamente dall’inizio alla fine. Molte più difficoltà, invece, per George Russell, che non va oltre l’ottava posizione e conquista solo due punti.
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Le vittorie nelle Sprint
- Sprint GP Cina: George Russell
- Sprint GP Canada: George Russell
- Sprint GP Gran Bretagna: Kimi Antonelli
- Sprint GP Olanda: George Russell
Formula 1 Championship - DUTCH GRAND PRIX 2026
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