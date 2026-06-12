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F1, GP Barcellona: chi sono i rookie in pista per le prove libere

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Saranno ben 7 i giovani piloti protagonisti nella prima sessione di prove libere a Barcellona. La Ferrari sceglie Beganovic, mentre in McLaren ci sarà il debutto di Leonardo Fornaroli. Di seguito tutti i rookie che vedremo in pista. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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