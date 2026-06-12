F1, GP Barcellona: chi sono i rookie in pista per le prove libere
Saranno ben 7 i giovani piloti protagonisti nella prima sessione di prove libere a Barcellona. La Ferrari sceglie Beganovic, mentre in McLaren ci sarà il debutto di Leonardo Fornaroli. Di seguito tutti i rookie che vedremo in pista. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Nelle FP1 al posto di Norris
- Nelle FP1 al posto di Antonelli
- Nelle FP1 al posto di Hamilton
- Nelle FP1 al posto di Hadjar
- Nelle FP1 al posto di Albon
- Nelle FP1 al posto di Hulkenberg
- Nelle FP1 al posto di Perez