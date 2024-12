Terminata la stagione, è tempo di bilanci. Il 2024 è stato il secondo anno di Frederic Vasseur come Team Principal della Ferrari, ma il primo in cui è alla guida dall'inizio della stagione. La Rossa è cresciuta sotto ogni aspetto nel corso di questo mondiale e il giudizio complessivo è ampiamente positivo. Ma l'ambizion di Vasseur è in linea con la storia della Ferrari: il vero successo sarà solo il titolo