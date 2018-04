Il primo aprile che coincide con la Pasqua: scherzi e sorprese. Un'accoppiata che Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, ha interpretato al meglio nel suo ultimo post su Instagram. "Ultim'ora - si legge sul suo account - dal 2018 Hamilton correrà in MotoGP". Ora, che il britannico sia un appassionato di moto non c'è dubbio, ma che dietro questa burla possa esserci qualcosa di vero, non è plausibile (al momento). Il campione del mondo della Formula 1 sta discutendo il suo rinnovo con la Mercedes e Toto Wolff, che del team tedesco è il direttore esecutivo, solo una manciata di ore fa ha parlato di trattativa ai dettagli. "Ne abbiamo discusso durante l’inverno - ha detto Wolff – poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo giusto. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e non c'è motivo di pensare che non arriverà presto".

Il contratto di Lewis

Il contratto di Hamilton con Mercedes è in scadenza alla fine di questa stagione e la sensazione - con o senza pesce d'aprile - è che si arrivi ad una nuova intesa pluriennale per rinsaldare il legame stretto nel 2013.



Lewis e la MotoGP

Immaginare e fantasticare non costa nulla. Di certo, come detto, Hamilton ama molto le moto. Era il 21 febbraio, ad esempio, quando Cal Crutchlow ha ospitato il pilota di F1 per una sfida speciale su un circuito tra le montagne desertiche della California. Hamilton si è divertito parecchio, commentando così l'esperienza: "La MotoGP è pronta per me?". Scherzando, a volte, si dicono cose serie.