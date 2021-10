Bellissima notizia in casa Milan: Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli saranno presto genitori, la coppia ha dato l'annuncio con degli scatti molto teneri su Instagram. "Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi - scrivono - e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita"

MILAN, 9 VITTORIE SU 10: LA MIGLIORE PARTENZA DI SEMPRE